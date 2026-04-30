Raportuesja e OKB-së, Albanese: Ndalimi i flotiljes nga Izraeli në ujërat evropiane, "aparteid pa kufij"

Büşra Nur Çakmak
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Raportuesja speciale e OKB-së për Territoret e Pushtuara Palestineze, Francesca Albanese e përshkroi si "aparteid pa kufij" ndërprerjen nga Izraeli të Flotiljes Globale "Sumud" që shkonte drejt Gazës, transmeton Anadolu.
"Alarm! Si është e mundur që Izraelit t'i lejohet të sulmojë dhe të sekuestrojë anije në ujërat ndërkombëtare pranë Greqisë/Evropës? Përveç asaj që mund të mendoni për Izraelin e aparteidit dhe udhëheqësit e tij gjenocidalë, kjo duhet të dërgojë valë tronditëse në të gjithë Evropën", tha Albanese në platformën amerikane të mediave sociale X.
Marina izraelite interceptoi anijet nga flotilja të mërkurën vonë ndërsa ato po shkonin drejt Gazës për të thyer një bllokadë të gjatë në enklavë. Grupi tha se forcat izraelite rrethuan konvojin në ujërat ndërkombëtare pranë ishullit grek të Kretës, bllokuan komunikimet dhe sekuestruan 21 anije, duke shtuar se 17 anije arritën të shpëtonin dhe të hynin në ujërat greke pas incidentit.
Flotilja që mban ndihmë humanitare për Gazën, synon të thyejë bllokadën e Izraelit dhe të hapë një korridor humanitar nga deti. Ky veprim erdhi disa orë pasi mediat hebraike raportuan se Izraeli po përgatitej të ndalonte flotiljen, e cila përfshin rreth 100 anije në total që transportonin gati 1.000 aktivistë nga disa vende.
Izraeli ka vendosur bllokadë në Rripin e Gazës që nga viti 2007, duke lënë rreth 1.5 milion nga afërsisht 2.4 milionë palestinezë të pastrehë, pasi shtëpitë e tyre u shkatërruan gjatë luftës.