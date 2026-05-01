Raportohet se ndërtimi i murit në kufirin SHBA-Meksikë ka dëmtuar një vendbanim indigjen 1000-vjeçar

Dildar Baykan Atalay
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Gazeta "Washington Post" raportoi se muri i ndërtuar në kufirin SHBA-Meksikë për të penguar kalimet e paligjshme të emigrantëve ka dëmtuar një vendbanim indigjen që besohet të jetë të paktën 1000-vjeçar, transmeton Anadolu.
Sipas raportit të "Washington Post", i bazuar në banorë të zonës, një vend arkeologjik i amerikanëve vendas në shkretëtirën e Arizonës është dëmtuar gjatë ndërtimit të murit kufitar.
Në Arizona, ekipet që ndërtojnë murin kufitar shkatërruan me makineri të rënda në një zonë prej rreth 18-21 metrash një gdhendje mbi tokë, më shumë se 60 metra të gjatë, me një figurë në formë peshku, e cila mendohet të jetë të paktën 1000-vjeçare.
Imazhet satelitore të analizuara nga "Washington Post" gjithashtu konfirmuan shkatërrimin në zonën në fjalë.