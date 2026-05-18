Raportohet se Izraeli ndërtoi 2 baza ushtarake sekrete në Irak për operacione kundër Iranit

Tarek Chouiref
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Izraeli ndërtoi dy vende ushtarake të fshehta në shkretëtirën perëndimore të Irakut për të mbështetur operacionet kundër Iranit, sipas një lajmit nga "New York Times", transmeton Anadolu.
Gazeta, duke cituar zyrtarë irakianë dhe rajonalë, tha se një vend i zbuluar rishtazi ishte një nga dy objektet e fshehta të përdorura me ndërprerje nga Izraeli brenda Irakut për më shumë se një vit.
Zyrtarët thanë se vendet u përdorën për mbështetje ajrore, furnizim me karburant dhe shërbime mjekësore dhe më vonë luajtën një rol gjatë luftës 12-ditore kundër Iranit në qershor 2025.
Një nga vendet doli në dritë pasi bariu irakian Awad al-Shammari hasi një aktivitet të pazakontë ushtarak pranë Al-Nukhaib në mars dhe njoftoi autoritetet lokale pasi pa helikopterë, tenda dhe atë që dukej të ishte një pistë uljeje e improvizuar, sipas gazetës.
Lajmi tha se Al-Shammari më vonë u zhduk dhe u gjet i vdekur, ndërsa forcat irakiane të dërguara për të hetuar zonën u sulmuan gjithashtu, duke lënë një ushtar të vdekur dhe dy të tjerë të plagosur.
Më herët këtë muaj, "The Wall Street Journal" raportoi se Izraeli kishte krijuar një vend të fshehtë ushtarak në shkretëtirën perëndimore të Irakut për të mbështetur operacionet kundër Iranit.
Në komentet për Anadolu pas lajmit të "Wall Street Journal", një zyrtar i lartë i sigurisë irakiane i hodhi poshtë pretendimet për aktivitet ushtarak izraelit në shkretëtirën perëndimore të Irakut si "të rreme".
Zyrtari tha se forcat irakiane ishin përballur me një operacion ajror "misterioz" në zonën e shkretëtirës al-Nukhaib në mars dhe se incidenti ishte trajtuar në atë kohë.