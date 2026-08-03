Raportohet për shpërthim pranë një anijeje cisternë në brigjet e Omanit

Tarek Chouiref
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Një shpërthim u raportua sot herët pranë një anijeje cisternë në brigjet e Omanit, tha Qendra e Operacioneve Tregtare Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO), transmeton Anadolu.
Agjencia tha se mori raport për një incident rreth 20 milje detare në verilindje të qytetit Khasab, pasi kapiteni i cisternës raportoi se dëgjoi një shpërthim në afërsi të anijes.
Anija dhe ekuipazhi i saj u raportuan të sigurta ndërsa autoritetet nisën një hetim për incidentin, tha UKMTO. Agjencia këshilloi anijet që kalojnë zonën të tregojnë kujdes dhe të raportojnë çdo aktivitet të dyshimtë.
Incidenti vjen mes tensioneve të larta rreth Ngushticës së Hormuzit pas konfrontimeve të fundit ushtarake midis SHBA-së dhe Iranit.
Washingtoni i ka bërë thirrje Teheranit të sigurojë lirinë e lundrimit përmes rrugës ujore strategjike, ndërsa Irani këmbëngul që trafiku i anijeve në ujërat jashtë bregdetit të tij duhet t'i nënshtrohet mbikëqyrjes së tij.
Të shtunën, presidenti i SHBA-së Donald Trump tha se kishte anuluar një sulm ushtarak të planifikuar ndaj Iranit pas përpjekjeve të ndërmjetësimit rajonal, një pretendim i hedhur poshtë nga zyrtarët iranianë, të cilët mohuan raportet se ishte arritur marrëveshje për të rihapur Ngushticën e Hormuzit.