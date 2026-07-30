Raportohet për një "incident të madh" pas një zjarri masiv në lindje të Anglisë

Burak Bir
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Një "incident i madh" u shpall pasi një zjarr masiv pyjor shpërtheu të mërkurën në Suffolk, në lindje të Anglisë, duke detyruar evakuime ndërsa dhjetëra zjarrfikës po luftojnë me flakët, raportojnë mediat, transmeton Anadolu.
Incidenti u shpall "për shkak të përmasave dhe kompleksitetit" të zjarrit, i cili u përhap në një zonë bregdetare me shkurre në Dunwich Heath, me një sipërfaqe afërsisht sa 14 fusha futbolli, raportoi BBC.
Sipas Shërbimit të Zjarrfikjes dhe Shpëtimit të Suffolk, nuk është raportuar për të lënduar. Si masë paraprake, u evakuuan banesat dhe një park i afërt me shtëpiza pushimi.
Autoritetet thanë se "aktualisht nuk ka rrezik për Sizewell B", centralin bërthamor që ndodhet rreth 6,4 kilometra nga zona me shkurre, pasi zjarri shpërtheu pak pas orës 17:30 sipas kohës lokale.
Zjarri pyjor ndodhi pasi Agjencia për Mjedisin njoftoi të mërkurën se gjysma e Anglisë është shpallur zyrtarisht në thatësirë, pas reshjeve rekord të pakta dhe temperaturave të larta të zgjatura.
Agjencia e Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar lëshoi alarm portokalli për ndikimin e të nxehtit në shëndet për rajonet East Midlands, lindjen e Anglisë, juglindjen dhe Londrën, i cili është në fuqi nga e mërkura deri të enjten në mëngjes.