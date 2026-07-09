Raportohen shpërthime në disa pjesë të Iranit

Rania R.a. Abushamala
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Shpërthime u dëgjuan të enjten në mbrëmje në disa pjesë të Iranit, në mes të përshkallëzimit ushtarak me SHBA-në, transmeton Anadolu.
Mediat shtetërore iraniane raportuan për shpërthimet, pa dhënë detaje mbi shkakun e tyre apo për viktima të mundshme.
Sipas agjencisë iraniane të lajmeve Mehr, dy shpërthime u dëgjuan pranë qytetit Bushehr dhe qytezës së afërt Choghadak, në jug të Iranit.
Agjencia raportoi gjithashtu për tre shpërthime në qytetin jugor Konarak.