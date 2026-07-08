Raportohen shpërthime në Bushehr të Iranit pas sulmeve të fundit amerikane

Mohammad Sio
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Shpërthime u dëgjuan herët të mërkurën në qytetin jugor iranian të Bushehr dhe zonat përreth, njoftoi agjencia e lajmeve e Iranit, e lidhur me shtetin, Mehr, transmeton Anadolu.
Mehr tha se shpërthimet bënë jehonë në të gjithë Bushehrin dhe zonat përreth, por nuk dha menjëherë detaje mbi shkakun e shpërthimeve.
Shpërthimet e raportuara erdhën pasi ushtria amerikane tha se kishte kryer një valë të re sulmesh kundër Iranit, duke goditur më shumë se 80 objektiva në përgjigje të sulmeve iraniane ndaj anijeve tregtare që kalojnë tranzit në Ngushticën e Hormuzit.
Më herët, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha se kishte nisur një operacion me raketa dhe dron që synonte 85 vende ushtarake amerikane, duke përfshirë Portin Salman, selinë e Flotës së Pestë të Marinës amerikane në Bahrein dhe bazën ajrore Ali Al-Salem në Kuvajt, sipas agjencisë gjysmë zyrtare të lajmeve Tas.
Komanda Qendrore e SHBA (CENTCOM) tha se sulmet u kryen "në përgjigje të menjëhershme ndaj sulmeve iraniane ndaj anijeve tregtare që kalojnë tranzit në Ngushticën e Hormuzit".