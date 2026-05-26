Raporti i ri sugjeron rritje të të burgosurve politikë në Britani

Burak Bir
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Gjykatat britanike që nga viti 2019 kanë shqiptuar gjithsej 136 vjet burg në 256 raste që përfshijnë aktivistë të klimës dhe protestues në solidaritet me Palestinën, sipas një raporti të ri të publikuar sot, transmeton Anadolu.
Studimi zbuloi se autoritetet e Mbretërisë së Bashkuar janë mbështetur gjithnjë e më shumë në paraburgim, procedura për shpërfillje të gjykatës dhe dënime të gjata me burg ndaj aktivistëve që ndërmarrin veprime të drejtpërdrejta për ndryshimet klimatike dhe luftën e Izraelit në Gaza.
Studimi u publikua bashkërisht nga Qendra për Krimin Klimatik dhe Drejtësinë Klimatike në Universitetin e Londrës “Queen Mary” dhe organizata “Defend Our Juries”.
“Në 256 rastet ku të dhënat për dënimet dhe paraburgimin mund të verifikoheshin, koha totale e burgimit të shqiptuar arriti në 136 vjet”, thuhet në raportin me titull “Të burgosurit politikë të Britanisë”.
Raporti argumenton se vitet e fundit kanë sjellë ndryshime të rëndësishme në peizazhin ligjor dhe politik rreth protestave në Britani, me zgjerimin e legjislacionit kundër protestave dhe përdorimin më të madh të mekanizmave civilë ligjorë, që kanë kontribuar në dënime më të ashpra për aktivitetet protestuese.
“Raporti gjen prova se masa të tilla janë mbështetur nga interesa kyç industriale dhe politike të lidhura me industrinë britanike/izraelite të armëve dhe industrinë e karburanteve fosile si dhe se qeveria britanike është vënë nën presion të drejtpërdrejtë nga ‘Elbit Systems’ dhe qeveria izraelite për të trajtuar më ashpër protestuesit”, thuhet më tej.
Sipas raportit, periudha mesatare e ndalimit ishte 28 javë, ekuivalente me më shumë se gjashtë muaj, ndërsa një në tre protestues (34 për qind) është burgosur për gjashtë muaj ose më shumë. Shifrat tregojnë se një në pesë persona (21 për qind) është burgosur për më shumë se një vit. Në 60 për qind të rasteve, dënimet përfundimtare ishin më të lehta sesa koha e kaluar tashmë në paraburgim.
Raporti tregoi se kategoria më e zakonshme e veprave që çonin në burgim ishte shpërfillja e gjykatës, që përbënte 40 për qind të rasteve të regjistruara, ndërsa veprat për komplot përbënin 17 për qind të rasteve të analizuara.
“Ky raport dokumenton një ndryshim të jashtëzakonshëm në mënyrën se si protestat po kontrollohen dhe ndëshkohen në Britani”, ka thënë David Whyte nga Qendra për Krimin Klimatik dhe Drejtësinë Klimatike në Universitetin e Londrës “Queen Mary”.
“Ky raport heq iluzionin se Britania mbetet e përkushtuar ndaj parimeve demokratike”, ka thënë Tim Crosland nga “Defend Our Juries”.