Raporti i OKB-së: Izraeli vazhdon të kryejë gjenocid duke shënjestruar fëmijët palestinezë

Lina Altawell
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Izraeli vazhdon të kryejë gjenocid dhe krime të tjera mizore duke shënjestruar qëllimisht fëmijët palestinezë, tha një raport i OKB-së të martën, transmeton Anadolu.
"Autoritetet dhe forcat izraelite të sigurisë kanë shënjestruar qëllimisht fëmijët palestinezë, duke rezultuar në gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte në Rripin e Gazës dhe krime lufte në Bregun Perëndimor", thuhet në raportin e publikuar nga Komisioni i Pavarur Ndërkombëtar i Hetimit i OKB-së mbi Territorin e Pushtuar Palestinez, duke përfshirë Kudsin Lindor dhe Izraelin.
Komisioni tha se ka arritur në përfundimin se vitin e kaluar Izraeli ka kryer gjenocid kundër palestinezëve në Gaza dhe zbuloi se shkalla intensive dhe natyra sistematike e operacioneve ushtarake izraelite kanë vazhduar, duke shkaktuar vdekje, lëndime dhe trauma të papara midis fëmijëve palestinezë.
"Shënjestrimi i qëllimshëm i fëmijëve është një nga elementët kryesorë që vërteton qëllimin gjenocidal të autoriteteve dhe forcave të sigurisë izraelite për të shkatërruar grupin palestinez, tërësisht ose pjesërisht, në Gaza", tha komisioni.
"Provat tregojnë se fëmijët palestinezë janë shënjestruar dhe vrarë qëllimisht nga forcat izraelite të sigurisë. Edhe pas armëpushimit të tetorit 2025, fëmijët vazhdojnë të vriten dhe të plagosen rëndë, me shpërfillje të vazhdueshme nga Izraeli për armëpushimin dhe për mbrojtjen që u detyrohet fëmijëve palestinezë sipas ligjit ndërkombëtar", tha Srinivasan Muralidhar, kryetar i komisionit.
"Fëmijët palestinezë janë arrestuar dhe i janë nënshtruar torturës dhe formave të tjera të rënda të keqtrajtimit në burgjet dhe qendrat e paraburgimit izraelite, pa asnjë informacion mbi vendndodhjen e tyre", tha komisioni.
"Forcat izraelite të sigurisë kanë përdorur gjithashtu dhunë seksuale kundër fëmijëve si pjesë e turpërimit dhe shtypjes kolektive, të ngulitura brenda një modeli të zgjatur, etnik, gjinor dhe ndërgjeneracional të pushtimit dhe armiqësive izraelite", shtoi ai.
Raporti tha se shënjestrimi nga Izraeli i qendrave të kujdesit neonatal dhe të lindjes në Gaza ka dëmtuar drejtpërdrejt mbijetesën e të porsalindurve dhe të ardhmen riprodhuese të palestinezëve, duke përfshirë rritjen e aborteve, defekteve të lindjes dhe cenueshmërisë së qëndrueshme midis të porsalindurve.
"Uria e imponuar nga Izraeli përmes bllokadës dhe rrethimit ka shkaktuar më tej vdekjen e fëmijëve palestinezë dhe ka ndikuar rëndë në shëndetin e shumë të tjerëve, duke i privuar ata nga ushqimi thelbësor dhe duke rritur rreziqet e sëmundjeve për shkak të imunizimit të reduktuar, pasigurisë ushqimore dhe shërbimeve shëndetësore të shkatërruara", tha gjithashtu ai.
"Edhe nëse bombat dhe armët heshtin në Gaza dhe Bregun Perëndimor, fëmijët palestinezë nuk do të shërohen thjesht brenda natës", tha Muralidhar duke shtuar se "Shkatërrimi i shëndetit, arsimit dhe zhvillimit të tyre është i pakthyeshëm".
"Mbrojtja, kujdesi dhe mbijetesa e fëmijëve palestinezë janë të pandashme nga e drejta e popullit palestinez për vetëvendosje", tha Muralidhar i cili theksoi "Duke synuar fëmijët, Izraeli po sulmon vetë aftësinë e popullit palestinez për të ekzistuar dhe për të përcaktuar të ardhmen e tij".
Komisioni tha se ka identifikuar njësitë ushtarake izraelite përgjegjëse për vrasjen dhe plagosjen e fëmijëve palestinezë dhe i bëri rekomandime Izraelit dhe shteteve anëtare të OKB-së për të siguruar llogaridhënie.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, sulmet izraelite kanë vrarë 1.021 palestinezë dhe kanë plagosur 3.249 të tjerë që nga fundi i vitit 2025 në shkelje të përditshme të armëpushimit në fuqi.
Lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza që nga tetori i vitit 2023 ka vrarë 73.032 persona, ka plagosur mbi 173.300 të tjerë dhe ka shkaktuar shkatërrime masive në rreth 90 për qind të infrastrukturës së enklavës, ku Kombet e Bashkuara vlerësojnë kostot e rindërtimit në rreth 70 miliardë dollarë.
Që nga tetori i vitit 2023, qytetet dhe qytezat e Bregut Perëndimor janë përballur me bastisje pothuajse të përditshme izraelite, duke përfshirë arrestime dhe kontrolle shtëpish. Përshkallëzimi nga ushtria dhe pushtuesit izraelitë kanë vrarë 1.173 palestinezë, kanë plagosur 12.666 persona, kanë çuar në arrestimin e rreth 23.000 të tjerëve dhe kanë zhvendosur 33.000 njerëz, sipas shifrave zyrtare palestineze.