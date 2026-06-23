Raporti i OKB-së: Dhuna seksuale është përdorur si "armë lufte" në Sudan

Beyza Binnur Dönmez
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Dhuna seksuale është përdorur sistematikisht si "armë lufte" gjatë konfliktit në Sudan, me qindra raste të verifikuara që përfaqësojnë vetëm një pjesë të shkallës aktuale të abuzimeve, thuhet në një raport të OKB-së për të drejtat e njeriut të publikuar sot, transmeton Anadolu.
Raporti nga Zyra e OKB-së për të Drejtat e Njeriut dokumentoi 546 incidente të dhunës seksuale të lidhura me konfliktin në 16 nga 18 shtetet e Sudanit midis fillimit të konfliktit në prill 2023 dhe mesi i prillit 2026, duke prekur të paktën 838 viktima, përfshirë 539 gra, 284 vajza, tetë burra dhe shtatë djem.
Raporti tha se dhuna seksuale ka shoqëruar si përhapjen gjeografike të konfliktit ashtu edhe rrugët e zhvendosjes ndërsa është përdorur për të terrorizuar dhe traumatizuar civilët.
"Siç e paralajmërova në fund të misionit tim në Sudan në janar, dhuna seksuale po përdoret si armë lufte", tha në një deklaratë Komisioneri i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Volker Turk duke shtuar se "Ky është krim lufte dhe nëse kryhet si pjesë e një sulmi të përhapur ose sistematik, një krim kundër njerëzimit".
Shumica e incidenteve të verifikuara iu atribuuan burrave me uniforma të Forcave të Mbështetjes së Shpejtë (RSF), grupeve të lidhura dhe milicive arabe, megjithëse abuzimet ishin të lidhura me Forcat e Armatosura Sudaneze dhe aktorë të tjerë të armatosur.
Raporti dokumenton përdhunime, përdhunime në grup, skllavëri seksuale, martesë të detyruar dhe torturë seksuale. Të paktën 85 gra dhe vajza u mbajtën në skllavëri seksuale ndërsa të paktën 59 mbetën shtatzënë ose lindën pas përdhunimit. Ai dokumentoi vdekjen e të paktën 13 viktimave - gra, burra dhe fëmijë - kryesisht pas përdhunimeve brutale në grup. Viktima më e re ishte 9-vjeç.
Duke paralajmëruar se mosndëshkimi po nxit abuzime të mëtejshme, Turk bëri thirrje për hetime të pavarura dhe përgjegjësi për të gjithë autorët, përfshirë ata që ushtrojnë përgjegjësi komanduese.