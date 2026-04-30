Raporti: Epsteini u përpoq të grumbullonte para, pushtet dhe gra në Afrikë

Berk Kutay Gökmen
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Para vdekjes së tij në vitin 2019 në një qeli burgu në Manhattan, autori i dënuar i krimeve seksuale Jeffrey Epstein ndërtoi lidhje në të gjithë elitën e Afrikës, transmeton Anadolu.
Sipas një raporti të gazetës "Miami Herald" të mërkurën, Epsteini u përpoq të grumbullonte para, pushtet dhe gra në të gjithë kontinentin.
Kur Senegali hetoi djalin e ish-presidentit Abdoulaye Wade për korrupsion, Epsteini e mbështeti atë me rezidencën e tij në Palm Beach dhe fonde të gjera ligjore, madje duke punësuar një kompani të lartë për të lobuar te zyrtarët amerikanë për lirimin e tij, tha raporti.
"Shumë i lumtur që të kemi kthyer," i shkroi Epsteini Karim Wades, djalit të Abdoulaye Wades, pak pasi u lirua nga burgu. "Mund të flasim me Skype kur të duash... mund të ndajmë histori burgosjeje", tha raporti.
Ai ndoqi lidhje me Muammar Gaddafin e Libisë në vitin 2010, pastaj u zhvendos në figura anti-regjim ndërsa pushteti i Gaddafit u zbeh, tha raporti.
Në një takim në rezidencën e tij në Palm Beach në vitin 2018, Epsteini këshilloi një biznesmen të lindur në Nigeri që ndiqte një marrëveshje minierash të prekur nga sanksionet e SHBA-së, duke sugjeruar: "Nëse keni pasur një takim me divizionin përkatës të Thesarit, jam i sigurt që mund të strukturoheni rreth tij".
Në të paktën dy raste, Epsteini ishte në kërkim të grave që mund t'i dërgoheshin, mundësisht më të reja dhe të bardha. "Unë preferoj nën 25-vjeç", i dërgoi ai një email një gruaje të referuar nga një modele që ai e kishte njohur në New York, Nina Keita, mbesa e presidentit të Bregut të Fildishtë, Alassane Ouattara.
Në një email tjetër drejtuar skautit të modeleve evropiane Daniel Siad, i cili kishte kontakte në Afrikën e Jugut, Epsteini tha shprehimisht se ishte i gatshëm të mbulonte shpenzimet e udhëtimit të grave të Afrikës së Jugut që do t'i silleshin, por "jo asaj të errëtës".
Lidhjet e Epsteinit me Karim Waden filluan në vitin 2010 dhe përfshinin prezantime me financues globalë dhe mikpritje në pronat e tij. Pasi Karim Wade u akuzua për grumbullimin e 1.4 miliard dollarëve dhe u burgos, Epsteini ofroi mbështetje, duke shkruar: "Ju dhe familja juaj jeni të mirëpritur të përdorni shtëpinë time në Palm Beach. Ju nuk do të vuani".
Ai financoi përpjekjet ligjore, përfshirë lobimin përmes një kompani avokatie amerikane dhe shkroi në vitin 2016: "Dua që miku im të kthehet". Karim Wade u fal më vonë atë vit pasi vuajti tre vjet burg.