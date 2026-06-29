Raport: Vrasja e fëmijëve në Bregun Perëndimor, "politikë më e gjerë izraelite" dhe mungesë llogaridhënieje

Lina Altawell
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Fëmijët përbëjnë gati një të katërtën e palestinezëve të vrarë nga forcat izraelite në Bregun Perëndimor që nga tetori 2023, niveli më i lartë i vdekjeve të të miturve që nga pushtimi i territorit nga Izraeli në vitin 1967, tha sot grupi izraelit për të drejtat e njeriut B’Tselem, transmeton Anadolu.
“Vrasja e gjerë dhe e paprecedentë e fëmijëve dhe adoleshentëve palestinezë në Bregun Perëndimor është rezultat i një politike më të gjerë izraelite që mundëson vrasjen e palestinezëve pa pothuajse asnjë llogaridhënie”, tha drejtoresha ekzekutive e B’Tselem, Yuli Novak, në një raport.
“Kur komandanti ushtarak i zonës mburret se Izraeli po vret palestinezë ‘siç nuk kemi vrarë që nga viti 1967’, ai po e konfirmon saktësisht këtë: sistemi jo vetëm që mbështet ata që tërheqin këmbëzën — por në praktikë u jep atyre një leje për të vrarë”, shtoi ajo.
Grupi tha se 241 fëmijë dhe adoleshentë ishin mes 1.086 palestinezëve të vrarë nga forcat izraelite në Bregun Perëndimor që nga tetori 2023.
Sipas grupit për të drejtat e njeriut, 54 fëmijë palestinezë u vranë në Bregun Perëndimor vitin e kaluar, dhe në gati një të katërtën e këtyre rasteve, forcat izraelite vonuan ose penguan ekipet mjekësore ose banorët lokalë të arrinin te fëmijët dhe adoleshentët e plagosur për t’u dhënë ndihmë jetike.
Izraeli mban ende trupat e 18 prej 54 fëmijëve dhe adoleshentëve të vrarë në vitin 2025, shtoi ai.
“Vrasja e fëmijëve dhe adoleshentëve palestinezë në Bregun Perëndimor nuk është rezultat i gabimeve të izoluara apo shkeljeve të urdhrave ushtarakë”, tha B’Tselem.
“Ajo është rezultat i një politike izraelite që zgjeron rrethanat në të cilat ushtarët lejohen të qëllojnë dhe të vrasin, përfshirë fëmijët; që mbështet ata që përdorin forcë vdekjeprurëse; që i etiketon palestinezët e vrarë si ‘terroristë’ edhe kur nuk përbëjnë kërcënim dhe që pothuajse kurrë nuk i mban autorët përgjegjës”, tha organizata.
Grupi për të drejtat e njeriut vuri në dukje se “asnjë aktakuzë e vetme” nuk është ngritur në lidhje me vrasjen e palestinezëve në Bregun Perëndimor që nga tetori 2023, përfshirë rastet ku viktimat ishin fëmijë dhe adoleshentë.
“Vrasjet në Bregun Perëndimor nuk mund të ndahen nga vrasja e më shumë se 21.000 fëmijëve palestinezë në Rripin e Gazës”, tha B’Tselem.
“Duke lejuar Izraelin të vrasë në një shkallë të tillë në Gaza pa pasoja, komuniteti ndërkombëtar i ka dhënë në fakt një 'dritë të gjelbër' për të ndjekur të njëjtën politikë vdekjeprurëse edhe në Bregun Perëndimor”.
Që nga tetori 2023, ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 73.000 njerëz dhe ka plagosur mbi 173.000 të tjerë në një luftë të ashpër në Gaza që ka shkaktuar shkatërrim të gjerë duke prekur 90 për qind të infrastrukturës civile.
“Për sa kohë që Izraeli vazhdon të gëzojë pothuajse mosndëshkim në botë, jetët e palestinezëve, përfshirë fëmijët do të mbeten të pambrojtura dhe të ekspozuara”, tha B’Tselem.