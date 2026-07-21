Raport: SHBA-ja përballet me kufizime operacionale në fushatën ushtarake kundër Iranit

Berk Kutay Gökmen
21 korrik 2026•Përditësim: 21 korrik 2026
SHBA-ja po përballet me kufizime gjithnjë e më të mëdha operacionale në fushatën e saj ushtarake kundër Iranit për shkak të pakësimit të rezervave të mbrojtjes ajrore dhe municioneve me rreze të gjatë, raportoi The Washington Post, duke cituar zyrtarë amerikanë, transmeton Anadolu.
"Nuk kemi mjaftueshëm për t'i mbështetur operacionet në mënyrë të sigurt dhe nuk besoj se Shtëpia e Bardhë është e vetëdijshme për këtë", tha një zyrtar në kushte anonimiteti.
Raporti vjen ndërsa tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga java e kaluar mes shkëmbimit të sulmeve ndërmjet SHBA-së dhe Iranit. Përshkallëzimi vjen pavarësisht marrëveshjes kornizë të ndërmjetësuar nga Pakistani, të cilën të dyja palët e nënshkruan në qershor për t'i dhënë fund luftës dhe për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme paqeje.
"SHBA-ja po planifikon për një luftë më të gjerë", tha zyrtari, por paralajmëroi se zgjerimi i operacioneve amerikane do të kufizohet nga pakësimi i rezervave të mbrojtjes ajrore dhe municioneve me rreze të gjatë, si dhe nga kufizimet në aftësinë për të dërguar më shumë trupa dhe avionë në rajon për shkak të dëmeve të shkaktuara nga luftimet.
Analisti ushtarak Seth Jones nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS) me seli në Washington paralajmëroi kundër dislokimit të forcave tokësore amerikane, duke thënë se ato nuk janë të përgatitura për sulmet iraniane nga distanca.
"Mendoj se do të ishte gabim të vendoseshin forca tokësore qoftë në ishujt në ngushticë apo në bregdet", tha Jones, duke iu referuar Ngushticës së Hormuzit, një rrugë kryesore detare e transportit që ka qenë objekt mosmarrëveshjesh gjatë konfliktit.
"Nuk besoj se forcat amerikane janë të përgatitura për sulme nga distanca nga iranianët", shtoi ai.