Raport: Izraeli është bërë shteti më i bojkotuar në botë

Izraeli është bërë vendi më i ekspozuar ndaj bojkoteve në botë, duke u përballur me një valë të gjerë sanksionesh ndërkombëtare që synojnë zyrtarë qeveritarë, kolonë dhe institucione zyrtare, shkroi të enjten gazeta “Yedioth Ahronoth”, transmeton Anadolu.
Nën titullin “Si u bë Izraeli kombi më i bojkotuar në botë”, gazeta tha se Izraeli është përballur me “një cunami sanksionesh ndërkombëtare që synojnë zyrtarët qeveritarë izraelitë, kolonët dhe institucionet, duke rritur presionin nga vende të ndryshme dhe organizata të kahershme pro-BDS”.
Ajo tha se Franca kohët e fundit i ndaloi hyrjen ministrit izraelit të Financave Bezalel Smotrich, pasi më parë kishte vendosur një ndalim të ngjashëm ndaj ministrit të Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir.
Sipas gazetës, masa e Francës erdhi si përgjigje ndaj “promovimit aktiv nga dy ministrat të aneksimit të Bregut Perëndimor, vendbanimeve të reja kolone dhe politikave që perceptohen si minime të Autoritetit Palestinez”.
Kombet e Bashkuara e konsiderojnë Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor, si territor të pushtuar palestinez dhe aneksimi i tij nga Izraeli do të eliminonte praktikisht mundësinë e krijimit të një shteti të pavarur palestinez, të parashikuar në rezolutat ndërkombëtare.
- Rritje e vrullit
“Yedioth Ahronoth” tha se deri më 7 tetor 2023, Izraeli kishte arritur të kufizonte ndikimin e fushatave për bojkot, tërheqje investimesh dhe sanksione (BDS).
“Sanksionet ekonomike kishin pak ndikim, sepse ekonomia e fortë e Izraelit dekurajonte tërheqjen e investimeve, ndërsa bojkotet akademike dhe kulturore ishin kryesisht simbolike”, shtoi ajo.
Megjithatë, fenomeni është intensifikuar, me BDS-në që ka arritur suksese në fusha të ndryshme, tha gazeta.
“Lëvizja ka dëmtuar reputacionin e Izraelit në arenën ndërkombëtare, gjë që shihet në sondazhet e opinionit publik që tregojnë rritje të perceptimeve negative”, shkroi ajo.
Lajmi përmendi disa shembuj, përfshirë artistë që refuzojnë të performojnë në Izrael, autorë që refuzojnë përkthimet në hebraisht të veprave të tyre dhe fushata për përjashtimin e Izraelit nga aktivitete si Eurovisioni ose garat e FIFA-s.
Ai gjithashtu theksoi përpjekjet në rritje për të tërhequr investimet e huaja, “përfshirë fondin sovran norvegjez të pasurisë që tërhoqi investimet nga kompanitë izraelite”.
“Lista e zezë e Këshillit të OKB-së për të Drejtat e Njeriut synon kompanitë izraelite dhe ndërkombëtare që operojnë përtej vijës së gjelbër”, tha gazeta, duke iu referuar vendbanimeve ilegale në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe Kudsin Lindor.
“Raportimet dhe videot nga Bregu Perëndimor që tregojnë kolonë duke ushtruar dhunë ndaj palestinezëve dhe duke dëmtuar pronën kanë nxitur më tej sanksionet”, thuhet në lajm.
“Deklaratat dhe veprimet publike të ministrave, veçanërisht videoja e shpërndarë gjerësisht e Ben-Gvir që poshtëronte pjesëmarrësit e flotiljes drejt Gazës, shkaktuan dënime nga disa vende si një kalim i vijës së kuqe”, thuhet më tej.
- Sanksionet perëndimore
Duke iu referuar vendimit të Francës për t’i ndaluar hyrjen Smotrichut dhe Ben-Gvirit, gazeta tha se Parisi iu bashkua Irlandës, Mbretërisë së Bashkuar, Kanadasë, Australisë, Zelandës së Re dhe Norvegjisë në kufizimin e hyrjes për ministra izraelitë.
“Franca, Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja, Australia, Zelanda e Re dhe Norvegjia kanë koordinuar sanksione kundër kolonëve dhe organizatave që promovojnë dhunën në Bregun Perëndimor”, tha ajo.
Sipas lajmit, Franca gjithashtu ka kufizuar hyrjen për katër udhëheqës të vendbanimeve ilegale dhe 21 kolonë.
Mbretëria e Bashkuar lançoi “një plan veprimi” që synon rrjetet që financojnë dhe mbështesin sulmet e kolonëve, “duke u kërkuar bizneseve të shmangin aktivitetet në vendbanimet kolone në Bregun Perëndimor”.
“Kanadaja vendosi ndalime hyrjeje dhe kufizime financiare ndaj dy qytetarëve dhe pesë organizatave, ndërsa Australia sanksionoi tre qytetarë dhe gjashtë pika të vendbanimeve ilegale”, tha gazeta.
Zelanda e Re gjithashtu ndaloi hyrjen për tre izraelitë, duke i shtuar ata në një listë të zezë me 35 persona që përfshin Ben-Gvirin, Smotrichun dhe figura të vendbanimeve ilegale si Daniela Weiss, Ze’ev Haber, Elisha Yered, Noam Federman, Baruch Marzel dhe Bentzi Gopstein.
“Përveç sanksioneve, Franca ka hapur hetime për pretendime për tortura dhe krime lufte të lidhura me incidentin e flotiljes, ndërsa Italia njoftoi një hetim ndaj Ben-Gvirit për poshtërimin e civilëve italianë”, shtoi raporti.
“Diskutimet në BE vazhdojnë lidhur me sanksionet personale ndaj ministrave izraelitë”, tha gazeta.
“Gjermania thuhet se kundërshton masat ndaj Smotrichut, por mund të mbështesë kufizimet ndaj Ben-Gvirit, megjithëse një veto nga Çekia mund të pengojë veprimin”, shtoi ajo.
Analistët e cituar nga gazeta kanë thënë se sanksionet e gjera ekonomike ndaj Izraelit “nuk kanë gjasa në afat të shkurtër, por sanksionet personale ndaj ministrave pritet të mbeten në shqyrtim”.
Ata kanë argumentuar se qeveria e kryeministrit Benjamin Netanyahu ka dështuar t’u përgjigjet në mënyrë efektive këtyre zhvillimeve, të mobilizojë vendet mike ose të angazhohet me komunitetet hebraike në mbarë botën për të përballuar lëvizjen e bojkotit.
Netanyahu është i kërkuar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) që nga viti 2024 nën akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera ndaj palestinezëve në Gaza, ku afro 73 mijë persona janë vrarë dhe mbi 173 mijë janë plagosur gjatë luftës që nga tetori 2023.
Izraeli gjithashtu po përballet me një çështje në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND), të ngritur nga Afrika e Jugut dhe të mbështetur nga disa vende, ku akuzohet për kryerjen e gjenocidit në enklavën palestineze.