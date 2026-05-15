Raport i inteligjencës gjermane shkakton polemika për simbolet pro-palestineze

Ekip
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Agjencia e inteligjencës së brendshme të Gjermanisë ka marrë kritika në rrjetet sociale pasi publikoi një raport që lidh disa simbole dhe shprehje pro-palestineze me atë që e përshkruan si “ekstremizëm sekular palestinez”, transmeton Anadolu.
Në vlerësimin e saj më të fundit, Zyra Federale për Mbrojtjen e Kushtetutës (BfV) renditi simbole dhe slogane që sipas saj lidhen me narrativa ekstremiste të lidhura me aktivizmin palestinez në Gjermani.
Raporti e përshkroi figurën e vizatuar Handala si të lidhur me “rezistencën palestineze” dhe pretendoi se simboli i shalqirit të prerë që përfshin ngjyrat e flamurit palestinez dhe “të gjithë Shtetin e Izraelit” nënkupton mohimin e “të drejtës së Izraelit për të ekzistuar”.
Agjencia gjithashtu përmendi sloganin “Yalla Yalla Intifada”, duke argumentuar se ai shpesh i përdorur në protesta pro-palestineze mund të interpretohet si shprehje e simpatisë për dhunën dhe si thirrje për rezistencë të dhunshme.
Raporti shkaktoi debat mes aktivistëve, ekspertëve ligjorë dhe organizatave të shoqërisë civile mbi lirinë e shprehjes dhe kufirin midis aktivizmit politik dhe ekstremizmit në Gjermani.
Kritikët argumentojnë se simbolet e përmendura nga BfV janë përdorur prej kohësh në demonstrata paqësore, jo për të glorifikuar dhunën, por për të mbrojtur të drejtat e palestinezëve dhe për të denoncuar shkeljet e të drejtave të njeriut dhe krimet e luftës.
Gjermania ka intensifikuar kontrollin ndaj aktivizmit pro-palestinez që nga fillimi i luftës së Izraelit në Gaza, duke përmendur shqetësime për antisemitizëm, gjuhë urrejtjeje dhe sigurinë publike.