Raport: Gjermania minon besueshmërinë e saj duke toleruar shkeljet e ligjit ndërkombëtar nga SHBA-ja dhe Izraeli

Ayhan Şimşek
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Ngurrimi i Gjermanisë për të dënuar shkeljen e ligjit ndërkombëtar nga aleatët e saj, SHBA-ja dhe Izraeli, po minon besueshmërinë e saj dhe po përshpejton gërryerjen e rendit global të bazuar në rregulla, sipas një raporti të madh të publikuar të hënën, transmeton Anadolu.
Raporti i Paqes i vitit 2026, i prodhuar çdo vit nga institutet kryesore gjermane për kërkimin e konflikteve, paralajmëroi se shtetet po veprojnë gjithnjë e më shumë si "komandantët e luftës" dhe po përdorin luftën si një "mjet politik". Ai thekson se dështimi për të kundërshtuar këtë prirje rrezikon përshkallëzimin e mëtejshëm të konflikteve të dhunshme në mbarë botën.
Raporti kritikon ashpër politikën e jashtme të qeverisë gjermane, veçanërisht hezitimin e saj për të denoncuar veprimet e njëanshme ushtarake të SHBA-së, krimet izraelite të luftës në Gaza dhe sulmet izraelite në Liban dhe Siri.
“Duke denoncuar në mënyrë selektive shkeljet e së drejtës ndërkombëtare, ndërsa, përmes gjuhës evazive, duke u dukur se toleron shkeljet nga aleatët si SHBA dhe Izraeli, Gjermania rrezikon të minojë besueshmërinë e saj si një aktor ndërkombëtar,” shkruajnë ekspertët të cilët kërkuan një ndryshim të menjëhershëm në qasjen e Berlinit.
“Ne duhet të fillojmë duke identifikuar qartë dhe duke dënuar publikisht shkeljet flagrante të rregullave, pavarësisht nëse këto janë kryer nga aleatët apo kundërshtarët”, thuhet në raportin ku vihet theksi se "Vetëm atëherë mund të zbatohet një urdhër i bazuar në rregulla".
Raporti i Paqes është libri vjetor i përbashkët i Institutit Gjerman të Kërkimit të Paqes dhe Konfliktit, që përfshin BICC (Qendra Ndërkombëtare e Bonit për Studime të Konflikteve); Instituti për Kërkimin e Paqes dhe Politikat e Sigurisë në Universitetin e Hamburgut (IFSH); Instituti për Zhvillim dhe Paqe (INEF); dhe Instituti i Kërkimeve të Paqes Leibniz Frankfurt (PRIF).