Raketa "New Glenn" e Blue Origin shpërthen gjatë provës së platformës së lëshimit në Florida

Aysu Biçer
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Një mega-raketë e zhvilluar nga kompania hapësinore "Blue Origin" e themeluesit të Amazonit, Jeff Bezos, shpërtheu të enjten gjatë testimit në një vend lëshimi në Cape Canaveral të Floridës në SHBA, transmeton Anadolu.
Kompania po kryente një provë "zjarri statik" të raketës së saj "New Glenn" përpara asaj që pritej të ishte lëshimi i saj i katërt në javët e ardhshme. Videoja nga një transmetim i drejtpërdrejtë i operuar nga NASASpaceFlight.com duket se tregonte një shpërthim të madh në platformën e lëshimit gjatë testit.
Kompanitë e raketave zakonisht pastrojnë vendet e lëshimit para se të kryhen teste të mëdha.
"I gjithë personeli është i regjistruar dhe i sigurt. Është shumë herët për të ditur shkakun rrënjësor, por ne tashmë po punojmë për ta gjetur atë. Ditë shumë e vështirë, por ne do të rindërtojmë çdo gjë që ka nevojë për rindërtim dhe do të kthehemi në fluturim. Ia vlen", tha Bezos në platformën amerikane të mediave sociale X.
Thuhet se "Blue Origin" shpresonte ta lëshonte raketën e rëndë deri në 12 herë këtë vit. Raketa "New Glenn" pritet gjithashtu të luajë rol në programin Artemis të NASA-s, i cili synon të kthejë astronautët në Hënë.