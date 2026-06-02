Qindra të pastrehë nga zjarri masiv në kryeqytetin e Indonezisë

Islam Uddin
02 Qershor 2026•Përditësim: 02 Qershor 2026
Qindra njerëz mbetën pa strehë pasi një zjarr masiv në kryeqytetin e Indonezisë, Xhakarta, preku mbi 300 shtëpi, sipas mediave shtetërore të martën, transmeton Anadolu.
Zjarri shpërtheu të hënën vonë në lagjen Kemayoran të Xhakartës qendrore, duke lënë 620 persona pa strehë pasi përfshiu një zonë banimi me popullsi të dendur, raportoi agjencia Antara News, duke cituar zyrtarët lokalë.
Agjencia Qendrore e Zjarrfikësve dhe Shpëtimit e Xhakartës tha se flakët prekën 330 familje, duke zhvendosur banorët në disa blloqe lagjesh.
"Ka afërsisht 620 persona që humbën shtëpitë e tyre", tha kreu i agjencisë, Syarifudin.
Zjarrfikësit u përballën me sfida të konsiderueshme gjatë operacionit, duke përfshirë rrugët e bllokuara, turma të mëdha kalimtarësh dhe banorë që përpiqeshin të merrnin sendet ndërsa zjarri përhapej.
Autoritetet thanë se zjarri u vu nën kontroll rreth orës 23:30 sipas kohës lokale dhe u shua plotësisht në orën 4:15 të mëngjesit të martën. Një total prej 35 automjetesh zjarrfikëse dhe 175 personash u angazhuan për të vënë në kontroll flakët.
Zyrtarët thanë se po kryhet një vlerësim i dëmeve dhe masa ndihme për familjet e zhvendosura.