Qeveria izraelite planifikon të financojë me 1.89 milionë dollarë grupin ekstremist të kolonëve në Bregun Perëndimor

Şahin Demir
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Qeveria izraelite e kryeministrit Benjamin Netanyahu planifikon të ndajë 5.5 milionë shekelë (1.89 milionë dollarë) nga fondet shtetërore për grupin ekstremist të kolonëve të njohur si “Të Rinjtë e Kodrave” (Hilltop Youth), transmeton Anadolu.
Sipas gazetës izraelite Yedioth Ahronoth, buxheti është paraparë në një dokument të lëshuar nga Ministria për Vendbanimet dhe Misionet Kombëtare, e drejtuar nga ministrja Orit Strock, e cila do të mbikëqyrë transferimin e fondeve përmes këshillave rajonal të vendbanimeve në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Plani i financimit do të zbatohet nga muaji qershor deri në fund të vitit dhe arrin në gjithsej 5.5 milionë shekelë.
Sipas raportit, secili anëtar i lëvizjes “Të Rinjtë e Kodrave” do të marrë rreth 550 dollarë në muaj për të mbuluar shpenzimet e ushqimit, veshmbathjes dhe jetesës për më shumë se 650 të rinj që jetojnë në postblloqe kolonësh dhe vendbanime baritore në mbarë Bregun Perëndimor të pushtuar.
“Të Rinjtë e Kodrave” është një lëvizje kolonësh, anëtarët e së cilës jetojnë kryesisht në postblloqe të paautorizuara në Bregun Perëndimor dhe njihen për kundërshtimin e përpjekjeve për evakuimin e tyre.
Grupi është lidhur shpesh me sulme kundër palestinezëve dhe konsiderohet bërthama ideologjike e lëvizjes ekstremiste “Price Tag”, e cila ka kryer sulme hakmarrëse ndaj palestinezëve dhe pronave të tyre.
E themeluar në vitin 1998, lëvizja përbëhet kryesisht nga kolonë izraelitë të moshës 16 deri në 26 vjeç, të cilët kanë lënë shtëpitë dhe shkollat e tyre për të jetuar në vendbanime të paligjshme të ndërtuara në kodra me pamje mbi komunitetet palestineze.
Grupi konsiderohet degë e lëvizjes ekstremiste “Gush Emunim”, e cila mbron zgjerimin e vendbanimeve hebraike në territoret e pushtuara palestineze.
Sipas organizatave izraelite dhe palestineze për të drejtat e njeriut, dhuna e kolonëve izraelitë në Bregun Perëndimor të pushtuar është rritur ndjeshëm vitet e fundit, duke përfshirë sulmet ndaj komuniteteve palestineze, tokave bujqësore dhe pronave.
Që nga 8 tetori i vitit 2023, të paktën 1.169 palestinezë janë vrarë, 12.666 janë plagosur, rreth 23.000 janë arrestuar dhe afër 33.000 të tjerë janë zhvendosur në Bregun Perëndimor të pushtuar, mes intensifikimit të operacioneve ushtarake izraelite dhe sulmeve të kolonëve, sipas të dhënave palestineze.