Şeyma Erkul Dayanç
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Kabineti i Holandës ka prezantuar masat e para për të ashpërsuar politikën e azilit, pasi Akti për Masat Emergjente të Azilit nuk arriti të kalojë në Senat, transmeton Anadolu.
Siç raporton NOS News, kabineti i kryeministres Dilan Yesilgoz-Zegerius planifikon të zgjerojë mundësinë për të shpallur më shpejt të huajt si persona të padëshirueshëm dhe të forcojë masat e kontrollit kufitar.
Ministri holandez i Azilit, Eddy van den Brink, tha se qeveria synon të përdorë një memorandum ndryshimesh për të rishikuar legjislacionin ekzistues në vend të një ligji të ri, duke shtuar se procesi do të jetë më i shpejtë.
Masa synon kërkuesit e azilit që kanë kryer vepra penale në Holandë.
Sipas raportit, personat e shpallur të padëshirueshëm që nuk largohen nga vendi mund të përballen me deri në një vit burg.
Masa do të zbatohet gjithashtu në të ardhmen edhe për personat që mbërrijnë nga vendet jashtë Evropës.
“Ne duam t’u ofrojmë njerëzve azil, por jo nëse kryejnë krime”, tha van den Brink.
Masa do të zbatohet për krime të dënueshme me burg deri në dy vjet ose për disa vepra të kombinuara që arrijnë këtë prag.
Kabineti gjithashtu planifikon të forcojë kontrollet në kufijtë e brendshëm dhe t’i japë policisë ushtarake mbretërore holandeze kompetenca shtesë për kontrolle më të synuara në rrugët pranë zonave kufitare.
Ministri van den Brink tha se ende nuk është e qartë nëse do të ndahen fonde shtesë për këto masa.
“Standardi së shpejti do të jetë shumë i qartë”, tha ai.
Ai shtoi se “çdo person që kryen vepra penale dhe kthehet në vendin tonë pavarësisht shpalljes si i padëshirueshëm do të shkojë në burg”.
Kriminalizimi i të gjithë migrantëve pa dokumente mbetet politikisht i ndjeshëm në Holandë, përfshirë edhe brenda partive të koalicionit D66 dhe CDA.
Një propozim i veçantë për të ashtuquajturit “pengues të kthimit”, siç i përshkroi van den Brink, pritet në një fazë të mëvonshme.
Kabineti gjithashtu po përgatit një propozim për të hequr gjobat që i vendosen Shërbimit Holandez të Imigracionit dhe Natyralizimit kur vendimet për aplikimet e azilit vonohen.