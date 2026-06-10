Qeveria gjermane miraton strategji të re për aviacionin për të nxitur sektorin

Mücahithan Avcıoğlu
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Qeveria gjermane ka miratuar një strategji të re të aviacionit me synimin për të forcuar pozitën e vendit si një qendër aviacioni e qëndrueshme, e sigurt dhe konkurruese, transmeton Anadolu.
Qeveria federale tha se strategjia përcakton masa afatshkurtra dhe afatmesme për 15 vitet e ardhshme dhe synon të ofrojë një kornizë ligjore të parashikueshme për politikëbërësit, bizneset, ushtrinë dhe shoqërinë.
Qeveria tha se plani bazohet në katër shtylla kryesore: konkurrueshmëria ekonomike dhe teknologjike, pozicionimi i aviacionit si teknologji sigurie ushtarake dhe civile, forcimi i rezistencës së sektorit ndaj krizave të ardhshme, si dhe vendosja e aviacionit në një kornizë të qëndrueshme dhe miqësore me klimën dhe mjedisin.
Strategjia gjithashtu thekson futjen e shpejtë në treg të karburanteve të qëndrueshme dhe të rinovueshme të aviacionit si element kyç për përmbushjen e objektivave klimatike.
Qeveria pranoi se sektori i aviacionit në Gjermani po përballet me sfida të mëdha, përfshirë rritjen e kostove, një mjedis të vështirë makroekonomik, konkurrencën ndërkombëtare në rritje dhe tensionet gjeopolitike.
Sipas strategjisë, numri i pasagjerëve në Gjermani ka mbetur nën mesataren e vendeve të tjera evropiane për disa vite.
Disa linja ajrore, përfshirë kompaninë irlandeze me kosto të ulët Ryanair, kanë reduktuar rrjetet e tyre në Gjermani, duke përmendur kostot e larta operative. Linjat ajrore gjithashtu kanë kritikuar taksën e aviacionit dhe tarifat e kontrollit ajror të qeverisë federale.
Grupet e industrisë kanë kërkuar ulje urgjente të taksës së aviacionit dhe tarifave të sigurisë, si dhe më pak burokraci, ndërsa Shoqata Gjermane e Aviacionit kritikoi strategjinë për mungesë masash konkrete.
Grupet mjedisore dhe të transportit gjithashtu thanë se strategjia nuk përmbush mjaftueshëm objektivat për klimën dhe shëndetin, duke argumentuar se ajo fokusohet shumë në rritje.
Si pjesë e përpjekjeve për të mbështetur sektorin, qeveria gjermane planifikon të kufizojë rritjen e tarifave të kontrollit ajror dhe të sigurisë deri në vitin 2029 dhe të ulë taksën e aviacionit.
Masat e reja pritet të hyjnë në fuqi më 1 korrik.
Strategjia gjithashtu përfshin hapa për të përshpejtuar digjitalizimin dhe integrimin e aeroporteve rajonale, të ngarkesës dhe atyre 24-orëshe në sistemet logjistike.
Qeveria gjithashtu synon të miratojë një ligj kombëtar “U-Space” deri në fund të vitit 2026 për të rregulluar aktivitetet e aviacionit pa pilot dhe për të shfrytëzuar potencialin ekonomik të dronëve.