Qeveria gjermane miraton draftin për kompetenca të reja për të luftuar kërcënimet kibernetike

Ayhan Şimşek
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
Qeveria e Gjermanisë ka miratuar draftin e legjislacionit që do t'u jepte autoriteteve kompetenca të reja për të ndërhyrë drejtpërdrejt kundër sulmeve kibernetike, duke përfshirë edhe prishjen e sistemeve dhe infrastrukturës së përdorur nga sulmuesit, transmeton Anadolu.
Ministri i Punëve të Brendshme, Alexander Dobrindt, e quajti projektligjin "një moment historik të arkitekturës së sigurisë së Gjermanisë", duke theksuar se pjesa qendrore e tij është ajo që qeveria e përshkruan si mbrojtje kibernetike "proaktive".
"Ne do të kundërsulmojmë. ne do ta neutralizojmë kërcënimin kur të sulmohemi. Ne do të jemi në gjendje të prishim sulmuesit dhe të shkatërrojmë infrastrukturën e tyre", tha Dobrindt në një konferencë për media.
Ai tha se masat do të synojnë softuerët dhe serverët e sulmuesve, edhe nëse janë jashtë shtetit.
Gjermania prej kohësh ka qenë një objektiv i madh për sulmet kibernetike dhe autoritetet kanë paralajmëruar vazhdimisht se fuqitë e huaja dhe grupet e lidhura me shtetin qëndrojnë pas operacioneve të sofistikuara që synojnë industrinë, bizneset e vogla dhe të mesme, komunitetin shkencor, institucionet qeveritare dhe partitë politike.
Dobrindt theksoi se autoritetet gjermane nuk do të angazhohen në “sulme hakmarrëse” ose sulme kibernetike hakmarrëse, por do të përqendrohen në neutralizimin e kërcënimeve dhe shmangien e rrezikut.
“Ne po e synojmë kërcënimin. Ne veprojmë drejtpërdrejt kundër sulmuesit. Ne e çaktivizojmë aftësinë e tyre për të sulmuar. Kjo është ajo që ne kuptojmë me mbrojtje kibernetike active”, tha ai.
Sipas draftit të miratuar nga kabineti, Zyrës Federale të Policisë Kriminale të Gjermanisë, e njohur si BKA, policisë federale Bundespolizei dhe Zyrës Federale për Sigurinë e Informacionit ose BSI-së do t'u jepen kompetenca të reja.
Projektligji gjithashtu do të zgjerojë aftësinë e BSI-së për të mbledhur, ruajtur dhe analizuar të dhëna, duke përfshirë kërkimin e aktiviteteve që mund të tregojnë përgatitje për një sulm. Kompanitë e telekomunikacionit dhe platformat kryesore dixhitale do të detyrohen të përcjellin paralajmërimet e BSI-së për “rreziqet konkrete” tek përdoruesit.
Ligjvënësit gjermanë pritet të debatojnë projektligjin në parlament në javët e ardhshme. Ai duhet të kalojë një votim përpara se të hyjë në fuqi.