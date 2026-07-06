Qeveria franceze i mbijeton mocionit të mosbesimit për reagimin ndaj valës së të nxehtit

Aysu Biçer
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Një mocion mosbesimi kundër qeverisë franceze ka dështuar në parlament, pasi deputetët e opozitës u përpoqën të sfidojnë mënyrën se si qeveria reagoi ndaj valës së fortë të të nxehtit që goditi vendin në fund të muajit qershor, mes shqetësimeve në rritje për emergjencat shëndetësore të shkaktuara nga ndryshimet klimatike dhe zjarret, transmeton Anadolu.
Sipas raportimeve të mediave francize, mocioni, i paraqitur nga Partia e Gjelbër e Francës, kishte nevojë për 289 vota për t’u miratuar, por u mbështet vetëm nga 132 deputetë, duke e lënë në detyrë qeverinë e kryeministrit Sebastien Lecornu.
Mbështetësit e mocionit argumentuan se qeveria nuk kishte bërë mjaftueshëm për të zbutur pasojat e temperaturave ekstreme të muajit të kaluar, në një vend ku deri më tani janë regjistruar të paktën 2.025 vdekje. Autoritetet shëndetësore franceze kanë paralajmëruar se numri i viktimave mund të rritet me publikimin e të dhënave të reja.
Duke folur para votimit, Lecornu mbrojti reagimin e qeverisë së tij dhe kritikoi ashpër nismën e opozitës.
“Askush nuk mashtrohet. Ky mocion nuk do ta mbrojë një të moshuar të vetmuar. Nuk do ta freskojë një dhomë spitali. Nuk do ta modernizojë rrjetin e furnizimit me ujë. Përkundrazi, ai do t’i shtojë një krizë politike krizave klimatike, shëndetësore dhe ndërkombëtare me të cilat qeveria tashmë duhet të përballet”, u tha ai ligjvënësve.
Ai gjithashtu akuzoi mbështetësit e mocionit për oportunizëm politik, duke theksuar se po “shfrytëzonin viktimat” e valëve të njëpasnjëshme të të nxehtit.
“Mbi të gjitha, ky mocion mosbesimi synonte ‘të testonte raportin e forcave në të majtë, të ushtronte presion mbi përbërësit e saj të ndryshëm dhe të shpërndante etiketa opozitare përpara zgjedhjeve presidenciale’. Askush nuk mashtrohet”, deklaroi Lecornu.
Votimi i pasuksesshëm erdhi teksa zjarrfikësit në jugperëndim të Francës po luftojnë me një zjarr të madh pyjor që ka detyruar evakuimin e 10.000 personave, duke nxjerrë në pah presionin e madh mbi shërbimet e emergjencës gjatë një vere të hershme të shënuar nga valë të përsëritura të të nxehtit ekstrem.
Në të gjithë Francën dhe në pjesën më të madhe të Evropës Perëndimore, valët e hershme të të nxehtit kanë lënë peizazhe jashtëzakonisht të thata dhe të rrezikuara, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se temperaturat pritet të rriten sërish në ditët në vijim, duke shtuar frikën për zjarre të reja dhe presion shtesë mbi sistemet e shëndetit publik.