Qeveria e Kosovës ndan buxhetin për zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit

Agim Sulaj
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Qeveria në detyrë e Republikës së Kosovës ka miratuar buxhetin për organizimin e zgjedhjeve të 7 qershorit 2026, transmeton Anadolu.
Nëpërmjet një njoftimi për media nga Zyra e Kryeministrit, është bërë e ditur se qeveria ka mbajtur mbledhje elektronike mbrëmë ku ka marrë këtë vendim pas kërkesës nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
“Për ndarjen e mjeteve buxhetore, në vlerë prej 10,887,186.45 euro, për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të cilat do të mbahen më 07.06.2026”, thuhet në njoftim.
Kosova shkoi drejt zgjedhjeve të reja pasi pas skadimit të mandatit të presidentes Vjosa Osmani, partitë politike në Kuvendin e Kosovës nuk arritën një marrëveshje politike për të votuar një kandidat të ri për president, për të cilin duhen 2/3 e votave të deputetëve.
Sot deri në orën 12 të mesnatës është afati që subjektet politike të bëjnë dorëzimin e listave të kandidatëve për deputetë.