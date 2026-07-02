Qeveria e koalicionit në Gjermani arrin marrëveshje të gjerë për reformën tatimore dhe ekonomike

Ayhan Şimşek
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Qeveria e koalicionit në Gjermani njoftoi sot një paketë të gjerë reformash tatimore, ekonomike dhe burokratike, duke e paraqitur atë si një shtysë vendimtare për ringjalljen e ekonomisë më të madhe të Evropës dhe për rikthimin e besimit publik pas muajsh me rezultate të dobëta në sondazhe, raporton Anadolu.
Kancelari Friedrich Merz tha se marrëveshja mes Bashkimit Kristian Demokrat (CDU/CSU) dhe partnerëve të tyre të koalicionit nga Partia Socialdemokrate synon të sjellë lehtësime për punonjësit dhe bizneset përmes uljes së taksave dhe reduktimit të burokracisë.
"Koalicioni që unë drejtoj po tregon se kemi forcën dhe vendosmërinë për ta çuar Gjermaninë drejt së ardhmes", u tha Merz gazetarëve. "Po sigurojmë më shumë fleksibilitet për bizneset tona. Po e ulim burokracinë. Po e mbrojmë sistemin tonë të mirëqenies sociale dhe po lehtësojmë barrën për punonjësit dhe bizneset përmes uljes së taksave", tha ai.
Sipas masave të dakorduara nga partnerët e koalicionit, reformat do të ofrojnë lehtësime në tatimin mbi të ardhurat për familjet me të ardhura të ulëta dhe të mesme me fëmijë. Një familje punëtore me dy fëmijë dhe me të ardhura të tatueshme prej 60.000 eurosh do të përfitojë më shumë se 600 euro lehtësim tatimor në vit krahasuar me situatën aktuale.
Totali i lehtësimeve nga reforma pritet të arrijë rreth 10 miliardë euro në vit. Financimi synohet të vijë kryesisht nga taksa më të larta për të pasurit. Norma e tatimit do të rritet në 45 për qind për të ardhura të tatueshme prej 250.000 eurosh e lart, dhe në 47 për qind për të ardhura prej 280.000 eurosh e më shumë.
Për të ulur burokracinë dhe për të përmirësuar kushtet e biznesit, marrëveshja do të heqë kërkesat e detyrueshme të raportimit për autoritetet shtetërore në tërësi. Do të mbeten vetëm ato kërkesa që justifikohen shprehimisht nga ministritë përgjegjëse ose që riafirmohen në rregullore ministrore me një arsyetim të qartë.
- Rregulla të reja për pushimin mjekësor
Në përgjigje të mungesave të larta të punonjësve, rregullat për pushimin mjekësor do të ashpërsohen. Punonjësit do të duhet të paraqesin certifikatë mjekësore që nga dita e parë e sëmundjes, në vend që vetëm nga dita e katërt siç është aktualisht.
Kancelari Merz, i cili ka argumentuar vazhdimisht se shkalla e mungesave në Gjermani është tepër e lartë, tha se rregullat fleksibile të pushimit mjekësor të vendosura gjatë pandemisë COVID-19 nuk mund të mbeten më në fuqi sepse dëmtojnë konkurrueshmërinë e bizneseve gjermane.
"Po e eliminojmë praktikën e lëshimit të raporteve mjekësore me telefon dhe do të kërkojmë certifikatë mjekësore për paaftësi pune që nga dita e parë e sëmundjes", tha Merz. "E dimë që ky është një vendim i vështirë, por nuk mund të përballojmë më disavantazhin konkurrues të shkaktuar nga mungesat e zgjatura në kompani", shtoi ai.
Paketa e reformave, e cila synon veçanërisht përmirësimin e klimës së biznesit, gjithashtu do të lehtësojë rregullat e orarit të punës në disa sektorë, duke u lejuar furrave dhe pastiçerive të zgjasin orarin e hapjes të dielave.