Qeveria e Jemenit njofton marrëveshjen "më të madhe ndonjëherë" për shkëmbimin e të burgosurve me grupin Huthi

Mohammad Sıo
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Qeveria e Jemenit tha sot se ka nënshkruar marrëveshjen “më të madhe ndonjëherë” për shkëmbimin e të burgosurve me grupin Huthi, e cila përfshin 1.728 të ndaluar nga të dyja palët, transmeton Anadolu.
Yahya Kazman, zëvendëskreu i ekipit negociator të qeverisë, tha në një postim në platformën amerikane X se marrëveshja u nënshkrua në kryeqytetin jordanez, Aman.
“Sot, në Aman, u nënshkrua marrëveshja më e madhe në historinë e çështjes së të ndaluarve, të rrëmbyerve dhe personave të zhdukur me forcë”, tha Kazman.
"Marrëveshja përfshin lirimin e rreth 1.728 të ndaluarve nga të dyja palët”, shtoi ai.
Sipas Kazmanit, marrëveshja mbulon lirimin e anëtarëve të koalicionit arab, personelit të forcave të armatosura dhe shërbimeve të sigurisë, si dhe luftëtarëve proqeveritarë, përveç një numri politikanësh dhe gazetarësh “që kaluan vite të gjata në burgjet e Huthive”.
Ai shprehu “solidaritet të plotë” me ata që mbeten ende të ndaluar, duke premtuar vazhdimin e përpjekjeve së bashku me familjet e tyre deri në lirimin e të gjithë të ndaluarve “si pjesë e përpjekjeve për zbrazjen e burgjeve”.
Deri më tani nuk ka pasur koment nga Huthit lidhur me marrëveshjen.
Jemeni ka përjetuar kryesisht një periudhë të uljes së dhunës që nga prilli i vitit 2022, pas luftës që nisi më shumë se 11 vjet më parë midis forcave qeveritare dhe luftëtarëve Huthi, të cilët kontrollojnë disa provinca dhe qytete, përfshirë kryeqytetin Sana, që nga shtatori i vitit 2014.
Lufta ka shkatërruar pjesën më të madhe të infrastrukturës së Jemenit dhe ka shkaktuar një nga krizat më të rënda humanitare në botë, mes përpjekjeve të vazhdueshme të OKB-së për avancimin e procesit të paqes në vend.