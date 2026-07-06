Qeveria e Gazës shpërndan organin qeverisës për të lehtësuar transferimin e administratës

Mohammad Sio
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Qeveria e Gazës njoftoi të hënën shpërbërjen e Komitetit të Emergjencës dhe dorëheqjen e kryetarit të tij në detyrë, si pjesë e përgatitjeve për transferimin e administratës së enklavës te Komiteti Kombëtar për Administrimin e Gazës (NCAG), transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Zyra e Medias e Qeverisë së Gazës tha se ka përfunduar rregullimet administrative dhe ligjore të nevojshme për dorëzimin e sistemit qeverisës në Gaza.
Sipas saj, përgatitjet i janë paraqitur një ekipi kombëtar që përfaqëson fraksione palestineze dhe forca politike, Komitetit të Lartë të Fiseve dhe Klaneve, si dhe organizatave të shoqërisë civile, në praninë e një vëzhguesi të OKB-së.
Sipas deklaratës, kreu në detyrë i Komitetit të Ndjekjes së Qeverisë dhe kryetari i Komitetit të Emergjencës, Mohammed Abdul Khaleq al-Farra, paraqiti dorëheqjen e tij, ndërsa Komiteti i Emergjencës u shpërbë zyrtarisht për të lehtësuar kalimin administrativ.
NCAG e përshkruan veten si një organ jopolitik përgjegjës për menaxhimin e çështjeve civile të përditshme të territorit. I përbërë nga figura kombëtare palestineze, ai ka funksionuar nga Kajro që nga mesi i janarit, por ende nuk ka filluar ushtrimin e detyrave të tij brenda Rripit të Gazës.