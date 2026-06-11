Qeveria çeke planifikon të ashpërsojë politikën ndaj drogave të lehta

İlayda Çakırtekin
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Kryeministri çek, Andrej Babis, ka deklaruar se qeveria e tij po planifikon të ashpërsojë politikën e vendit ndaj drogave të lehta, transmeton Anadolu.
Sipas Radios Çeke, qeveria e kryeministrit Babis po përgatitet të largohet nga qasja më liberale e ndjekur në vitet e fundit përmes masave që përfshijnë kontrolle më të rrepta mbi shitjen e kratomit, rregulla më të ashpra për kultivuesit dhe përdoruesit e kanabisit, si dhe zgjerimin e kompetencave të komunave dhe policisë.
Në një konferencë për media, Babis tha se qeveria e tij nuk do të ndjekë politikën liberale ndaj drogës që paraardhësit e tij kishin mbështetur.
"Republika Çeke është i vetmi shtet anëtar i BE-së që ka krijuar një treg konsumatorësh të ligjshëm dhe të rregulluar nga shteti për kratomin. Kratomi është drogë për fëmijët, kratomi është plehër", tha Babis, disa muaj pasi hyri në fuqi një rregullore e re që e klasifikon kratomin si substancë psikomoduluese, e cila mund të shitet vetëm për personat mbi 18-vjeç dhe në dyqane me licencë të posaçme.
Ai theksoi se fëmijët ende kanë qasje në kratom pavarësisht kufizimeve të vendosura.
"Mendoj se ka ardhur koha të pranojmë se qasja e butë e qeverisë së mëparshme ishte një gabim dhe dua të deklaroj shumë qartë se kjo qeveri nuk do të jetë një qeveri që legalizon drogat", tha Babis.
Më herët gjatë kësaj jave, kryeministri çek tha se qeveria planifikon të prezantojë 18 masa në kuadër të katër ligjeve për të forcuar kontrollin mbi substancat që krijojnë varësi dhe për të përmirësuar sigurinë publike.
Propozimet përfshijnë, sipas raportimeve, ndalimin e kratomit, kufizimin e produkteve CBD, ashpërsimin e rregullave për kultivuesit e kanabisit, rikriminalizimin e disa aktiviteteve dhe zgjerimin e kompetencave të policisë dhe autoriteteve komunale.