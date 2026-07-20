Qeveria çeke miraton projektligjin për ndalimin e telefonave celularë në shkolla nga viti 2027

Şeyma Erkul Dayanç
20 korrik 2026•Përditësim: 20 korrik 2026
Qeveria çeke miratoi të hënën një projektligj që mund të ndalojë përdorimin e telefonave celularë në shkolla nga shtatori i vitit 2027, nëse miratohet nga parlamenti, transmeton Anadolu.
Ministri i Arsimit, Robert Plaga, tha se kabineti mbështeti njëzëri propozimin, i cili u paraqit bashkërisht nga ai dhe kryeministri Andrej Babis.
Projektligji do të ndalonte përdorimin e telefonave celularë nga fëmijët në kopshte, shkolla fillore dhe klasat e ulëta të gjimnazeve shumëvjeçare.
Ndalimi do të zbatohej jo vetëm gjatë mësimeve, por edhe gjatë pushimeve, në kafeteritë e shkollave dhe gjatë aktiviteteve vullnetare në mjediset e shkollës.
Propozimi përfshin përjashtime për studentët që kanë nevojë për pajisje elektronike për arsye mjekësore ose nevoja të veçanta arsimore.
Shkollat gjithashtu do të mund të lejojnë përdorimin e tyre gjatë mësimeve ose udhëtimeve shkollore kur konsiderohet e nevojshme për qëllime arsimore.
Masa duhet të miratohet ende nga parlamenti çek përpara se të hyjë në fuqi.