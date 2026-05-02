Qendra historike e Vjenës, trashëgimi e thellë perandorake që ndërthuret me jetën moderne urbane

Abdulbesar Ademi
02 Maj 2026•Përditësim: 02 Maj 2026
Kryeqyteti austriak Vjenë shquhet si një nga qendrat kryesore të Evropës, ku trashëgimia e thellë perandorake ndërthuret me jetën moderne urbane, raporton Anadolu.
Elementet arkitekturore dhe kulturore të trashëguara veçanërisht nga Perandoria e Habsburgëve përbëjnë bazën e identitetit të sotëm të qytetit.
Me planifikimin e mirë urban, bulevardet e gjera dhe hapësirat e shumta të gjelbra, Vjena tërheq vëmendje duke vazhduar të ruajë trashëgiminë e saj kulturore nga e kaluara deri në ditët e sotme.
Qendra historike e qytetit, e listuar si pjesë e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, vizitohet nga miliona turistë çdo vit, duke forcuar statusin e Vjenës si një nga kryeqytetet kryesore të artit dhe kulturës në Evropën moderne.