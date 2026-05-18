Qendra e Krizave të Flotiljes Globale: Kemi humbur kontaktin me 23 anije të Flotiljes së sulmuar nga Izraeli

Emirhan Demir, Nuri Aydın
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Ushtria izraelite nisi sulm ndaj anijeve humanitare të Flotiljes Globale "Sumud" në ujërat ndërkombëtare në Detin Mesdhe, e cila synon të thyejë bllokadën ndaj Gazës dhe të dërgojë ndihma humanitare, transmeton Anadolu.
Qendra e Menaxhimit të Krizave të Flotiljes Globale njoftoi se dy anije luftarake u vunë re midis anijeve në flotilje pranë brigjeve të Qipros dhe ndau video që tregojnë anije patrullimi të ushtrisë izraelite duke iu afruar dhe duke ngacmuar disa nga anijet.
Media izraelite raportoi se "ndërhyrja ka filluar" dhe disa aktivistë në anije u panë në transmetime të drejtpërdrejta duke hedhur telefonat e tyre në det dhe duke ngritur duart ndërsa ushtarët izraelitë iu afruan atyre.
Zyrtarët e Qendrës së Menaxhimit të Krizave raportuan gjithashtu se ushtarët izraelitë hipën në disa nga anijet dhe se ka humbur kontakti me 23 anije në flotilje. Raportet e mediave izraelite thanë se 100 persona që merrnin pjesë në flotilje u ndaluan në mënyrë të paligjshme.
- Sulmet e ushtrisë izraelite ndaj Flotiljes Globale
Misioni i Flotiljes Globale "Pranvera 2026", që synonte thyerjen e bllokadës së Izraelit ndaj Rripit të Gazës dhe dhënien e ndihmës humanitare jetësore, iu nënshtrua një ndërhyrjeje të paligjshme nga ushtria izraelite në brigjet e Kretës natën e 29 prillit.
Ushtria izraelite, duke ndërhyrë ilegalisht në ujërat ndërkombëtare, sulmoi anijet që transportonin aktivistë, duke ndaluar dhe keqtrajtuar 177 aktivistë 600 milje detare nga Gaza dhe disa milje larg bregdetit të ujërave territoriale greke.
Sipas informacionit nga Flotilja Globale, ka gjithsej 426 pjesëmarrës në 52 anije.
Flotilja, e cila përfshin 96 aktivistë turq nga Turqia, ka gjithashtu aktivistë nga 39 vende të tjera përfshirë nga Gjermania, SHBA-ja, Argjentina, Australia, Austria, Bahreini, Belgjika, Brazili, Algjeria, Indonezia, Maroku, Finlanda, Franca, Afrika e Jugut, Kroacia, Holanda, Mbretëria e Bashkuar, Irlanda, Spanja, Italia, Zvicra, Kanadaja, Libia, Malajzia, Meksika, Egjipti, Mauritania, Norvegjia, Pakistani, Polonia, Rumania, Sllovakia, Sri Lanka, Kili, Tunizia, Omani, Vietnami dhe Zelanda e Re.
Ushtria izraelite ka kryer sulm të ngjashëm në gusht 2025 kundër Flotiljes Globale, e cila transportonte më shumë se 500 aktivistë nga mbi 44 vende në më shumë se 40 anije që shkonin drejt Gazës.