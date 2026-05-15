Putini pritet të vizitojë Kinën javën e ardhshme, disa ditë pas vizitës së Trumpit

Saadet Gökce
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin pritet të vizitojë Kinën javën e ardhshme, vetëm disa ditë pasi presidenti amerikan, Donald Trump, përfundoi vizitën e tij në vendin aziatik, transmeton Anadolu.
Siç raporton "South China Morning Post", vizita njëditore do të zhvillohet më 20 maj, duke cituar burime që gjithashtu thanë se udhëtimi është pjesë e angazhimit rutinë të Moskës me Pekinin, pa pritshmëri për ceremoni të mëdha apo paradë.
As Pekini dhe as Moska nuk i kanë konfirmuar ende datat.
Sot, Trumpi përfundoi vizitën e tij treditore në Kinë. Gjatë vizitës së parë të një presidenti amerikan në Kinë pas nëntë vitesh, ai u takua me presidentin kinez, Xi Jinping, për të diskutuar tregtinë, Tajvanin, konfliktin në Lindjen e Mesme dhe çështje të tjera.
Vizita e Putinit do të shënojë herën e parë që Kina pret liderët e dy fuqive të mëdha në të njëjtin muaj jashtë një konteksti multilateral. Takimi i fundit Putin-Jinping u zhvillua më 4 shkurt të vitit 2026 përmes video lidhjes.
Dje, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov tha se presidenti Putin do të vizitojë Kinën së shpejti, duke shtuar se përgatitjet janë pothuajse të përfunduara. Ai gjithashtu tha se Rusia pret kontakte me presidentin kinez pavarësisht vizitës së Trumpit në Pekin.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kinës tha se Pekini dhe Moska po mbajnë komunikim të ngushtë për përgatitjet e takimit. Nëse vizita realizohet, Kina do të jetë vendi i parë që pret të katër liderët e vendeve të tjera anëtare të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-së brenda pak muajsh.
Këshilli i Sigurimit i OKB-së ka pesë anëtarë të përhershëm, përkatësisht Rusinë, SHBA-në, Mbretërinë e Bashkuar, Francën dhe Kinën.
Presidenti francez, Emmanuel Macron vizitoi Kinën në muajin dhjetor, ndërsa kryeministri britanik, Keir Starmer, e vizitoi në muajin janar.