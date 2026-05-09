Putin: Ushtarët rusë përballen me "forcë agresive" të armatosur, të mbështetur nga NATO

Kanyshai Butun
09 Maj 2026•Përditësim: 09 Maj 2026
Ushtarët rusë po përballen me “një forcë agresive” të armatosur dhe të mbështetur nga e gjithë NATO, deklaroi sot presidenti Vladimir Putin, transmeton Anadolu.
Duke mbajtur një fjalim në paradën e Ditës së Fitores në Sheshin e Kuq, me rastin e përvjetorit të fitores së Bashkimit Sovjetik në Luftën e Dytë Botërore, Putin tha se “brezi i fitimtarëve frymëzon ushtarët që sot kryejnë detyrat e operacioneve speciale ushtarake”.
Ai shtoi se shkencëtarët dhe inxhinierët rusë po zhvillojnë armë të avancuara dhe po zgjerojnë prodhimin masiv, “duke u bazuar në përvojën moderne të luftimit”.
Duke folur për Luftën e Dytë Botërore, Putin theksoi se populli sovjetik dha një kontribut vendimtar në mposhtjen e nazizmit dhe shpëtoi vendin e tij dhe mbarë botën.
Në paradë morën pjesë disa liderë të huaj, përfshirë presidentin e Bjellorusisë Aleksandar Lukashenko, presidentin e Kazakistanit Kassym-Jomart Tokayev, presidentin e Uzbekistanit Shavkat Mirziyoyev, presidentin e Laosit Thongloun Sisoulith dhe mbretin e Malajzisë Sultan Ibrahim Iskandar.
Në ceremoni morën pjesë edhe pjesëtarë të përfshirë në “operacionin special ushtarak” të Rusisë, kadetë të institucioneve të larta ushtarake dhe anëtarë të forcave të armatosura ruse, si dhe ushtarë të ushtrisë së Koresë së Veriut.
Para përkujtimit, Ministria ruse e Mbrojtjes kishte njoftuar një armëpushim të propozuar dyditor për festimet e Ditës së Fitores më 8-9 maj, duke paralajmëruar Ukrainën për një përgjigje “masive” me raketa nëse ceremonitë do të prisheshin.
Më vonë, Ukraina njoftoi se do të respektonte gjithashtu një armëpushim të njëanshëm duke filluar nga mesnata e së martës.
Megjithatë, të dy palët më pas u akuzuan reciprokisht për shkeljen e armëpushimit të shpallur veçmas.
Të premten, presidenti amerikan Donald Trump tha në platformën e tij Truth Social se Rusia dhe Ukraina kishin rënë dakord për armëpushimin dhe për një shkëmbim të të burgosurve 1.000 për 1.000, duke shprehur vlerësim për marrëveshjen nga Putini dhe presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy.
“Shpresojmë se ky është fillimi i fundit të një lufte shumë të gjatë, të përgjakshme dhe të vështirë. Bisedimet po vazhdojnë për përfundimin e këtij konflikti të madh, më i madhi që nga Lufta e Dytë Botërore, dhe po afrohemi gjithnjë e më shumë çdo ditë”, shtoi Trump.