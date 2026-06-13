Putin thotë se trupat ruse mbajnë “avantazhin strategjik” në luftën me Ukrainën

Kanyshai Butun
13 qershor 2026•Përditësim: 13 qershor 2026
Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, tha të shtunën se forcat ruse kanë një avantazh strategjik në luftën me Ukrainën, transmeton Anadolu.
Duke folur në një takim të transmetuar drejtpërdrejt nga Kremlini, Putin pretendoi se Ukraina nuk është në gjendje të ndalë përparimin rus dhe po përdor “metoda terroriste”.
“Forcat tona mbajnë një avantazh strategjik, po përparojnë me siguri dhe asnjë bombardim apo sulm me dron nuk do ta ndryshojë këtë situatë”, tha ai.