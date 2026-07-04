Putin: Si dy fuqitë më të mëdha bërthamore, Rusia dhe SHBA-ja ndajnë përgjegjësi për sigurinë globale

Kanyshai Butun
04 korrik 2026•Përditësim: 04 korrik 2026
Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, “si dy fuqitë më të mëdha bërthamore”, ndajnë një përgjegjësi për sigurinë globale, transmeton Anadolu.
Sipas Kremlinit, në një mesazh drejtuar presidentit amerikan Donald Trump me rastin e 250-vjetorit të pavarësisë së SHBA-së, Putin ka thënë se nënshkrimi i Deklaratës së Pavarësisë shënoi jo vetëm lindjen e Shteteve të Bashkuara, por edhe “një moment të rëndësishëm në historinë botërore”.
Ai ka thënë se Rusia kishte “mbështetur pa kushte kolonistët e Amerikës së Veriut në luftën e tyre për liri nga sundimi britanik” dhe ka theksuar se Moska dhe Washingtoni kishin qenë aleatë në të dy luftërat botërore.
“Ne ishim aleatë në dy luftëra botërore, së bashku çliruam njerëzimin nga tmerret e nazizmit dhe më pas luajtëm një rol jetik në vendosjen e themeleve të rendit botëror modern”, tha ai. “Dhe sot, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara — si dy fuqitë më të mëdha bërthamore — mbajnë një përgjegjësi të veçantë për të siguruar sigurinë dhe stabilitetin në shkallë globale”, ka deklaruar presidenti rus.
Putin ka thënë se është i bindur se marrëdhëniet “konstruktive, të barabarta dhe reciprokisht të dobishme” midis Moskës dhe Washingtonit do t’u shërbejnë interesave të të dy vendeve dhe komunitetit më të gjerë ndërkombëtar.