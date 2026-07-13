Elena Teslova
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Presidenti rus, Vladimir Putin, ka deklaruar se Rusia ka vazhduar të forcojë ekonominë dhe forcat e saj të armatosura pavarësisht presionit nga “Perëndimi kolektiv”, transmeton Anadolu.
Duke folur në ceremoninë e ndarjes së çmimeve “Gjithçka për Fitoren”, organizuar nga Fronti Popullor Gjithë-Rus (ONF) në Moskë, Putin theksoi rolin e mbështetjes publike në qëndrueshmërinë e vendit.
“Shpesh njerëzit pyesin se si është e mundur që pjesa agresive dhe rusofobe e të ashtuquajturit Perëndim kolektiv po lufton kundër nesh, ndërsa ne vazhdojmë të zhvillojmë ekonominë tonë, të forcojmë financat, të përmirësojmë forcat tona të armatosura, të arrijmë rezultate të reja në industrinë e mbrojtjes dhe trupat tona vazhdojnë të përparojnë”, tha Putin.
“Kjo po ndodh, ndër të tjera, falë përpjekjeve tuaja. Ju keni bashkuar më shumë se 20 milionë njerëz dhe qytetarët, jo shteti, keni dhuruar vullnetarisht pothuajse 70 miliardë rubla për të mbështetur ‘operacionin special ushtarak’. Prandaj, pa asnjë dyshim, fitorja na pret”, tha ai.
Gjatë ceremonisë në Qendrën Kombëtare të Rusisë, Putin u dorëzoi çmime vullnetarëve dhe civilëve të vlerësuar për punën e tyre humanitare, reagimin në raste emergjencash dhe mbështetjen për trupat ruse.
Mes të shpërblyerve ishin Anatoly Vasilchenko dhe Viktor Taraskin, roje sigurie që ndihmuan në evakuimin e studentëve nga një kolegj në qytetin Starobilsk, në rajonin e Luhanskut, pas një sulmi ukrainas ndaj ndërtesës ku mbetën të vrarë 21 studentë dhe u plagosën 42 të tjerë.
Një tjetër çmim iu nda për Shamil Ustarbekov, i cili shpëtoi banorë gjatë përmbytjeve të rënda në republikën jugore ruse të Dagestanit, ku reshjet e dendura shkaktuan daljen e lumenjve nga shtrati, përmbytjen e vendbanimeve, dëmtimin e infrastrukturës dhe evakuime emergjente në fillim të këtij viti.
Putin tha se ONF po monitoron zbatimin e 552 udhëzimeve presidenciale, shumë prej të cilave kanë ardhur nga çështjet e ngritura nga qytetarët gjatë programit të tij vjetor televiziv me pyetje direkte.