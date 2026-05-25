Putin: Rusia i kushton rëndësi të madhe forcimit të marrëdhënieve miqësore me shtetet afrikane

Kanyshai Butun
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, ka deklaruar se Moska i kushton “rëndësi të madhe” forcimit të “lidhjeve tradicionalisht miqësore” me shtetet afrikane, transmeton Anadolu.
Ministri i Jashtëm rus Sergey Lavrov përcolli mesazhin urues të Putinit gjatë një pritjeje për anëtarët e korit diplomatik afrikan në Moskë, me rastin e Ditës së Afrikës.
Presidenti rus ka thënë se vendet afrikane kanë arritur “suksese mbresëlënëse” në zhvillimin ekonomik dhe social dhe po luajnë një rol gjithnjë e më të madh në trajtimin e çështjeve kryesore ndërkombëtare.
Ai gjithashtu ka thënë se bashkëpunimi brenda Bashkimit Afrikan dhe organizatave rajonale po zgjerohet, ndërsa po zhvillohen mekanizma për reagim ndaj konflikteve dhe krizave lokale dhe po avancojnë proceset e integrimit.
“Na bashkon dëshira për të ndërtuar një botë shumëpolare të drejtë, të bazuar në barazi të vërtetë dhe në epërsinë e së drejtës ndërkombëtare, të lirë nga të gjitha format e diskriminimit dhe diktatit”, citohet të ketë thënë Putini në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme ruse.
Ai ka shprehur bindjen se Samiti i tretë Rusi-Afrikë, i planifikuar të mbahet në Moskë në tetor, do të ndihmojë në përcaktimin e perspektivave të reja për bashkëpunim me përfitim të ndërsjellë në sektorë të ndryshëm.
“Do të jem i lumtur të mirëpres liderët afrikanë në Moskë”, ka shtuar Putini.