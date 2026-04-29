Putin propozon armëpushim më 9 maj në Ukrainë gjatë telefonatës me Trumpin

Elena Teslova
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Presidenti rus, Vladimir Putin, ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij amerikan, Donald Trump dhe ka propozuar një armëpushim në Ukrainë më 9 maj, ditë që Moska e shënon si Ditën e Fitores në Luftën e Dytë Botërore, transmeton Anadolu.
Ndihmësi presidencial për çështjet e jashtme, Yury Ushakov, për gazetarët në Moskë tha se telefonata u zhvillua me iniciativën e palës ruse.
Sipas tij, Putin propozoi shpalljen e një armëpushimi në Ukrainë më 9 maj, ndërsa Trump e mbështeti këtë ide.
“Vladimir Putin informoi homologun e tij amerikan për gatishmërinë e tij për të shpallur një armëpushim gjatë periudhës së festimeve të Ditës së Fitores,” tha Ushakov.
Telefonata e mëparshme e konfirmuar publikisht mes presidentëve të Rusisë dhe SHBA-së u zhvillua më 9 mars.
Ajo zgjati rreth një orë dhe ishte iniciuar nga pala amerikane në atë kohë. Biseda u fokusua kryesisht në konfliktin në rritje rreth Iranit dhe gjithashtu preku situatën e negociatave trepalëshe për një zgjidhje në Ukrainë.