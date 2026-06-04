Putin pretendon kontroll të plotë mbi Luhanskun dhe mbi shumicën e rajoneve ukrainase Donetsk dhe Zaporizhzhia

Elena Teslova
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Presidenti rus, Vladimir Putin, ka deklaruar se Rusia ka vendosur kontroll të plotë mbi të gjithë territorin e rajonit ukrainas të Luhanskut dhe kontrollon më shumë se 85 për qind të rajonit të Donetskut dhe rreth 80 për qind të rajonit të Zaporizhzhias, transmeton Anadolu.
Duke folur para drejtuesve të agjencive ndërkombëtare të lajmeve në Shën Petersburg, Putin tha se forcat ukrainase kontrollonin rreth 25 për qind të rajonit të Donetskut disa kohë më parë, por se kjo shifër ka rënë në më pak se 15 për qind.
“Vetëm së fundmi, nuk do të përmend numrin e vendbanimeve tani, pasi kam frikë se mund të gaboj, por ushtria ruse ka vënë nën kontroll rreth 2.440 kilometra katrorë. Ofensiva po zhvillohet çdo ditë”, tha Putin.
Ai shtoi se forcat ruse vazhdojnë të avancojnë dhe la të kuptohet se situata në fushën e betejës po zhvillohet në favor të Moskës.
Putin pranoi se sulmet me dronë të Ukrainës po shkaktojnë dëme brenda Rusisë, por tha se Kievi nuk disponon llojet e armëve që ka në dispozicion Moska.
Ai gjithashtu argumentoi se Rusia zotëron bazën e saj industriale, burimet, personelin dhe ekspertizën teknologjike për prodhimin e armëve, ndërsa Ukraina vazhdon të varet nga ndihma ushtarake e vendeve perëndimore.
Njëkohësisht, Putin tha se “Rusia është padyshim e gatshme dhe dëshiron të arrijë një marrëveshje me Ukrainën me mjete paqësore”, duke iu referuar marrëveshjeve të Anchorage, të cilat sipas tij i arriti me presidentin amerikan Donald Trump në vitin 2025 në shtetin amerikan të Alaskës.
Presidenti rus theksoi se Moska është e gatshme të bëjë kompromise, por theksoi se edhe Kievi duhet t’i pranojë ato, duke shtuar se lufta mund të marrë fund në të ardhmen e afërt nëse Ukraina pranon këto kompromise.