Putin mbërrin në Pekin, Kina dhe Rusia forcojnë marrëdhëniet mes luftës në Iran

Islam Uddin, Saadet Gökce
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Presidenti rus, Vladimir Putin, ka mbërritur në Pekin për një vizitë dyditore gjatë së cilës do të zhvillojë bisedime me homologun e tij kinez, Xi Jinping, transmeton Anadolu.
Vizita vjen një javë pasi presidenti amerikan, Donald Trump, zhvilloi një vizitë shtetërore në Kinë.
Putin u prit nga ministri kinez i Punëve të Jashtme, Wang Yi, përpara se të drejtohej në rezidencën shtetërore Diaoyutai.
Kjo shënon herën e parë që Kina ka pritur liderët e Rusisë dhe SHBA-së në të njëjtin muaj jashtë një konteksti multilateral.
Takimi i fundit Putin-Xi u zhvillua në shkurt përmes video lidhjes.
Dy liderët pritet të takohen nesër.
Putin po udhëheq një delegacion të madh zyrtarësh dhe përfaqësuesish të biznesit.
Në agjendë përfshihen marrëdhëniet dypalëshe, lufta SHBA-Iran dhe çështjet energjetike.
Së bashku me delegacionet e tyre, sipas Kremlinit, Putin dhe Xi do të diskutojnë hidrokarburet, furnizimet me gaz dhe projektin e propozuar të gazsjellësit “Siberia 2”.
Dy liderët gjithashtu pritet të nënshkruajnë një deklaratë të përbashkët pas bisedimeve dhe marrëveshje të tjera.
Putin më vonë do të takohet me kryeministrin kinez, Li Qiang, për të diskutuar tregtinë dhe bashkëpunimin ekonomik.
Para mbërritjes së Putinit, zv/kryeministri kinez, Ding Xuexiang, u takua edhe me zv/kryeministrin e parë rus, Denis Manturov.
- Putin: Mik i mirë dhe i vjetër
Para mbërritjes në Pekin, Putin tha se marrëdhëniet mes Moskës dhe Pekinit kanë arritur një “nivel të paprecedent” dhe theksoi se partneriteti “nuk është i drejtuar kundër askujt”.
Në një video-mesazh para nisjes, Putin e quajti presidentin kinez një “mik të vjetër dhe të mirë”.
Ai vlerësoi gjithashtu lidhjet ekonomike, duke theksuar se tregtia dypalëshe ka tejkaluar 200 miliardë dollarë dhe se pagesat po bëhen pothuajse plotësisht në rubla dhe juan.
Vizita përkon me 25-vjetorin e Traktatit të Fqinjësisë së Mirë dhe Bashkëpunimit Miqësor mes dy vendeve, i nënshkruar në vitin 2001 nga presidenti kinez i atëhershëm Jiang Zemin dhe Putin.
Putin dhe Xi do të marrin pjesë në ceremoninë e hapjes së “Viteve të Edukimit Kinë-Rusi 2026-2027”.
- “Kina pret të katër liderët e OKB-së”
Me këtë vizitë, Kina ka pritur të katër liderët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-së brenda disa muajsh.
Këshilli ka pesë anëtarë të përhershëm, respektivisht Kina, Rusia, SHBA-ja, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca.
Presidenti francez Emmanuel Macron vizitoi Kinën në muajin dhjetor, ndërsa kryeministri britanik Keir Starmer në muajin janar.
Trump përfundoi një vizitë tre-ditore javën e kaluar, duke u takuar me presidentin kinez për të diskutuar tregtinë, Tajvanin, konfliktin në Lindjen e Mesme dhe çështje të tjera.
- Ukraina
Ndërkohë, Kina sot hodhi poshtë një raport të Financial Times që pretendonte se Xi i kishte thënë Trump-it se Putin “mund të pendohet për pushtimin e Ukrainës”.
Sipas zëdhënësit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, Guo Jiakun, pretendimi i gazetës britanike “është plotësisht i pavërtetë”.