Putin kthehet në Rusi pas takimit me homologun Xi gjatë vizitës dyditore në Kinë

Kanyshai Butun
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Presidenti rus Vladimir Putin u kthye në Rusi, duke përmbyllur vizitën dyditore në Kinë, transmeton Anadolu.
Putin zhvilloi bisedime me presidentin kinez Xi Jinping gjatë vizitës së tij zyrtare, të cilën ai e përshkroi si “të suksesshme, frytdhënëse dhe shumë intensive”.
Udhëheqësi rus kishte mbërritur në Pekin të martën në mbrëmje, për vizitën e tij të 25-të në Kinë. Të dy liderët zhvilluan bisedime sot për të forcuar marrëdhëniet dhe për të kundërshtuar atë që e quajtën “rikthim të ligjit të xhunglës” në çështjet globale.
Gjatë vizitës së Putinit, Moska dhe Pekini nënshkruan më shumë se 40 dokumente në fusha si ekonomia, energjia, transporti dhe bashkëpunimi ndërkombëtar.
Dy liderët miratuan një deklaratë të përbashkët për forcimin e mëtejshëm të partneritetit dhe thellimin e marrëdhënieve mes Rusisë dhe Kinës, si dhe një deklaratë mbi formimin e një bote multipolare dhe një lloji të ri të marrëdhënieve ndërkombëtare.
Ata gjithashtu diskutuan luftën në Iran, duke i quajtur sulmet ushtarake izraelito-amerikane ndaj Teheranit të paligjshme, si dhe duke kundërshtuar sanksionet e njëanshme dhe sekuestrimin e aseteve nga vendet e huaja.
Xi gjithashtu e quajti vizitën e Putinit një “sukses”, duke thënë se bisedimet ishin “të gjera” dhe sollën “rezultate të pasura”.
Udhëtimi përkoi me 25-vjetorin e Traktatit të Fqinjësisë së Mirë dhe Bashkëpunimit Miqësor mes dy vendeve, i cili u zgjat gjithashtu nga dy liderët.
Traktati i miqësisë kino-ruse u nënshkrua në vitin 2001 nga Putini dhe presidenti i atëhershëm kinez Jiang Zemin.
Putin dhe Xi shpallën gjithashtu vitet 2026 dhe 2027 si “Vitet e Arsimit Rusi-Kinë”.
Tregtia mes Rusisë dhe Kinës arriti mbi 240 miliardë dollarë në vitin 2023, duke u dyfishuar krahasuar me nivelet para luftës në Ukrainë.
Kina gjithashtu thith rreth 50 për qind të eksporteve ruse të naftës bruto, sipas vlerësimeve për vitet 2024-2025.