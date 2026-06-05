Putin i përgjigjet letrës së hapur të Zelenskyy-t, thotë se nuk sheh “arsye” për një takim

Elena Teslova
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Presidenti rus, Vladimir Putin, ka deklaruar se aktualisht nuk sheh “asnjë arsye” për të zhvilluar një takim me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, duke iu përgjigjur publikisht një letre të hapur të publikuar nga lideri ukrainas një ditë më pare, transmeton Anadolu.
Duke folur në Forumin Ekonomik Ndërkombëtar të Shën Petersburgut, Putin argumentoi se takimet direkte në të kaluarën nuk kanë sjellë rezultate domethënëse.
“Përvoja e mëparshme tregon se takime të tilla përdoren për të fituar kohë. Na duhen marrëveshje, jo takime”, tha Putin.
I pyetur nëse një takim me presidentin Zelenskyy është i mundur, presidenti Putin u përgjigj: “Për momentin, nuk shoh asnjë arsye për një takim të tillë”.
Presidenti rus tha se letrën e presidentit ukrainas e ka parë vetëm së fundmi pasi zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, ia kishte sjellë në vëmendje.
Putin e përshkroi letrën si përmbajtëse të “elementeve të vrazhdësisë” dhe vuri në dyshim nëse qëllimi i saj ishte të lehtësonte dialogun.
“Çfarë është kjo? Një përpjekje për të organizuar një takim apo për të krijuar kushte që e bëjnë atë të pamundur?”, u shpreh ai.
Duke iu referuar komenteve në letër për moshën e tij dhe vitet në pushtet, Putin i hodhi poshtë kritikat.
“Autori i letrës përmendi moshën time. Ka njerëz që janë më të moshuar se unë dhe vazhdojnë të kryejnë detyrat e tyre. Gjëja kryesore është efikasiteti dhe shëndeti”, tha ai.
Duke komentuar mandatin e Zelenskyy-t, Putin përsëriti qëndrimin e Moskës se në Ukrainë duhet të mbahen zgjedhje, duke iu referuar përfundimit të mandatit të presidentit ukrainas në maj të vitit 2024 dhe shtyrjes së zgjedhjeve për shkak të ligjit ushtarak.
“Po, pajtohem që zgjedhjet duhet të mbahen. Marrja e pushtetit me forcë është vepër penale, prandaj nuk ka nevojë të frikësohemi nga zgjedhjet dhe ato duhet të zhvillohen”, tha ai.
Putin gjithashtu vuri në pikëpyetje hezitimin e Kievit për të pranuar garantues ndërkombëtarë për një zgjidhje të ardhshme.
“Nuk e kuptoj pse nuk e duan SHBA-në si garantuese. Duan armë nga SHBA-ja, por nuk duan që SHBA-ja të jetë garantuese”, tha ai.
Duke iu referuar presidentit amerikan, Donald Trump, Putin tha: “Ndoshta sepse Donaldi po i jepte leksione sjelljeje autorit të letrës. Ne të gjithë jemi mirënjohës për të, por ka më shumë punë që duhet bërë”.