Putin do të vizitojë Kinën një javë pas udhëtimit të Trumpit

Islam Uddin
16 Maj 2026•Përditësim: 16 Maj 2026
Presidenti rus Vladimir Putin do të zhvillojë vizitë zyrtare në Kinë më 19–20 maj, me ftesë të presidentit kinez Xi Jinping, pas vizitës shtetërore të presidentit amerikan Donald Trump në Pekin, njoftoi të shtunën Kremlini, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate të Kremlinit, Putin dhe Xi do të diskutojnë marrëdhëniet dypalëshe, mënyrat për thellimin e partneritetit gjithëpërfshirës dhe bashkëpunimit strategjik mes dy vendeve, si dhe çështje kyç ndërkombëtare dhe rajonale.
Dy liderët pritet gjithashtu të nënshkruajnë një deklaratë të përbashkët pas bisedimeve, së bashku me disa marrëveshje ndërqeveritare dhe ndërinstitucionale, thuhet në deklaratë.
Putin gjithashtu do të takohet me kryeministrin kinez Li Qiang për të diskutuar bashkëpunimin tregtar dhe ekonomik.
Udhëtimi përkon me 25-vjetorin e Traktatit të Fqinjësisë së Mirë dhe Bashkëpunimit Miqësor mes dy vendeve.
Putin dhe Xi pritet gjithashtu të marrin pjesë në ceremoninë e hapjes së “Viteve të Arsimit Rusi–Kinë (2026–2027)”.
Ndërkohë, Ministria e Jashtme e Kinës konfirmoi vizitën, e cila vjen vetëm disa ditë pas udhëtimit të presidentit amerikan Trump në Pekin, ku ai zhvilloi bisedime të gjera me Xi Jinping.
Në vitin 2025, tregtia dypalëshe mes Pekinit dhe Moskës kaloi 200 miliardë dollarë.
Të premten, ministri i Jashtëm kinez Wang tha se Kina dhe SHBA-ja kanë interes për përfundimin sa më të shpejtë të konfliktit në Ukrainë dhe janë të gatshme të vazhdojnë komunikimin për nxitjen e bisedimeve të paqes.