Putin dhe Lukashenko mbikëqyrin stërvitjen e përbashkët bërthamore ruso-bjelloruse

Elena Teslova
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti bjellorus Aleksandër Lukashenko morën pjesë sot nëpërmjet video-konferencës në një stërvitje të përbashkët të forcave bërthamore ruso-bjelloruse, duke shënuar herën e parë që të dy udhëheqësit kanë marrë pjesë drejtpërdrejt në një ngjarje të tillë stërvitore, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve bjelloruse Belta, Lukashenko tha se stërvitja e përbashkët është pjesë e koordinimit të rregullt ushtarak midis dy vendeve, duke vënë në dukje se shtabet e përgjithshme dhe ministritë e Mbrojtjes të Bjellorusisë dhe Rusisë kryejnë ushtrime të ngjashme çdo tremujor.
"Ne absolutisht nuk kërcënojmë askënd. Por, ne kemi armë të tilla dhe jemi të gatshëm në çdo mënyrë të mundshme për të mbrojtur atdheun tonë të përbashkët nga Bresti në Vladivostok", tha ai.
Lukashenko theksoi se stërvitjet janë të natyrës mbrojtëse dhe përfaqësojnë "demonstrimin e vetëm nga ana jonë", duke shtuar se vendet që zotërojnë aftësi të tilla "duhet të dinë si t'i përdorin ato". Ai tha se Bjellorusia dhe Rusia janë të angazhuara në "një çështje të ligjshme" që synon mbrojtjen e jetës së qytetarëve të tyre.
Komentet erdhën ndërsa Rusia dhe Bjellorusia zhvilluan stërvitje të përbashkëta që përfshinin forca të afta bërthamore midis 19 dhe 21 majit, me Moskën që më parë i përshkroi stërvitjet si pjesë të masave të gatishmërisë ushtarake të kryera në kushte "të një kërcënimi potencial agresioni".