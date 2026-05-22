Putin dënon sulmin ukrainas ndaj kolegjit në rajonin e Luhanskut të kontrolluar nga Rusia

Kanyshai Butun
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Presidenti rus Vladimir Putin dënoi sulmin ukrainas ndaj Kolegjit Starobilsk të Universitetit Pedagogjik të Luhanskut në rajonin e Luhanskut të kontrolluar nga Rusia, ku humbën jetën gjashtë persona dhe u plagosën 39 të tjerë, raporton Anadolu.
Duke folur në një takim me të diplomuarit e programit “Koha e Heronjve” në Kremlin, Putin urdhëroi Ministrinë ruse të Mbrojtjes të paraqesë propozime për një përgjigje ndaj sulmit ukrainas mbi kolegjin.
Ai theksoi se sulmi ndaj kolegjit ishte i qëllimshëm, duke thënë se forcat ukrainase kryen “tri valë” goditjesh në të njëjtin vend dhe hodhi poshtë pretendimet se sulmi mund të ketë qenë rezultat i mbrojtjes ajrore ose luftës elektronike.
“Dua të theksoj se kjo është e rëndësishme. Pranë konviktit nuk ka objekte ushtarake, agjenci inteligjence apo shërbime të lidhura me to. Prandaj, nuk ka bazë për të thënë se predhat goditën ndërtesën nën ndikimin e sistemeve tona të mbrojtjes ajrore ose luftës elektronike”, tha ai.
Më herët, Ministria e Jashtme ruse njoftoi se Moska ka hapur një çështje penale për “terrorizëm” pas sulmit, duke shtuar se “të gjithë përgjegjësit do të identifikohen dhe do të përballen me ndëshkim të rëndë të pashmangshëm”.
Ministria pretendoi se sulmi u krye me armë me rreze të gjatë veprimi të furnizuara për Ukrainën nga vendet e NATO-s, përfshirë dronë, dhe pohoi se specialistë të huaj ndihmuan në operacionet e shënjestrimit.
Moska gjithashtu ka kërkuar një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit të OKB-së pas sulmit, tha për agjencinë shtetërore Tass zëdhënësi i misionit të përhershëm rus në OKB, Yevgeny Uspensky.
Ukraina ende nuk ka reaguar ndaj sulmit mbi kolegjin.