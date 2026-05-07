Pushtuesit izraelitë sulmojnë xhaminë Al-Aksa në Kuds

Lina Altawell
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
KUDS (AA) - Dhjetëra pushtues izraelitë sulmuan sot kompleksin e xhamisë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar, ndërsa mbahej ceremonia e diplomimit për ushtarët në Murin Perëndimor (Muri Al-Buraq), tha një agjenci palestineze, transmeton Anadolu.
Guvernatori i Kudsit tha në një deklaratë se ish-anëtari i Parlamentit izraelit, Yehuda Glick, udhëhoqi hyrjen e okupuesve në vendin e ndezjes nën mbrojtjen e policisë izraelite. Sipas deklaratës, autoritetet izraelite mbajtën një ceremoni diplomimi për 100 ushtarë në Murin Perëndimor (Muri Al-Buraq) brenda xhamisë.
Muri Al-Buraq, i quajtur nga hebrenjtë si Muri Perëndimor ose Muri i Vajtimit, është një vend i rëndësishëm fetar si për muslimanët ashtu edhe për hebrenjtë dhe është pjesë e kompleksit të xhamisë Al-Aksa.
Guvernatori postoi video në Facebook që tregon Glick dhe pushtuesit ekstremistë brenda kompleksit të xhamisë nën mbrojtjen e policisë. Ai publikoi pamje të tjera që tregonin ceremoninë e diplomimit të ushtarëve, ku u ngritën flamuj izraelitë.
Xhamia Al-Aksa është vendi i tretë më i shenjtë në botë për muslimanët. Hebrenjtë e quajnë zonën Mali i Tempullit, duke thënë se ishte vendi i dy tempujve hebrenj në kohët e lashta. Policia izraelite i ka lejuar pushtuesit të hyjnë në kompleksin e Al-Aksës çdo ditë, përveç të premteve dhe të shtunave, që nga viti 2003.
Pushtuesit izraelitë e sulmuan xhaminë 30 herë në prill, sipas Ministrisë palestineze të Vakëfeve dhe Çështjeve Fetare. Palestinezët thonë se Izraeli ka intensifikuar përpjekjet për dekada për të judaizuar Kudsin Lindor, përfshirë xhaminë Al-Aksa dhe për të fshirë identitetin arab dhe islamik të qytetit.
Palestinezët kërkojnë Kudsin Lindor si kryeqytetin e shtetit të tyre të ardhshëm, duke përmendur rezolutat ndërkombëtare që nuk e njohin pushtimin e qytetit nga Izraeli në vitin 1967 ose aneksimin e tij në vitin 1980.
- Sulmohen dy vajza palestineze
Pushtuesit izraelitë nën mbikëqyrjen e policisë sulmuan dy vajza palestineze në Kudsin Lindor të pushtuar. Pamjet video treguan pushtuesit duke i rrahur vajzat me shkopinj ndërsa policia izraelite shikonte dhe nuk ndërhynte.
Bregu Perëndimor dhe Kudsi Lindor i pushtuar kanë parë rritje të sulmeve izraelite, përfshirë bastisje, arrestime, të shtëna dhe përdorim të tepruar të forcës, së bashku me sulmet në rritje të pushtuesve kundër palestinezëve dhe pronës së tyre.
Rreth 750 mijë pushtues izraelitë jetojnë në 141 vendbanime të paligjshme dhe 224 pika të para të banimit në Bregun Perëndimor, përfshirë rreth 250 mijë në Kudsin Lindor, të cilin OKB-ja e konsideron pjesë të territorit të pushtuar palestinez.
Sulmet nga ushtria izraelite dhe pushtuesit kanë vrarë të paktën 1.155 palestinezë, plagosur rreth 11.750 dhe kanë çuar në arrestimin e gati 22 mijë personave që nga tetori 2023, sipas shifrave zyrtare palestineze.