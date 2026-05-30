Pushtuesit izraelitë sulmojnë shtëpitë dhe tokat palestineze në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar

Awad Rjoob
30 Maj 2026•Përditësim: 30 Maj 2026
Pushtuesit izraelitë kanë sulmuar shtëpitë dhe pronat palestineze, duke i dëmtuar ato në pjesët veriore dhe jugore të Bregut Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë zyrtare palestineze të lajmeve Wafa, pushtuesit sulmuan disa shtëpi në agim në qytetin Beita, në jug të qytetit Nablus në Bregun Perëndimor verior. Ata hodhën gurë në shtëpi dhe shkatërruan disa automjete.
Radioja shtetërore Zëri i Palestinës raportoi gjithashtu se banorët e qytetit Beita u përballën me sulmet e pushtuesve, duke shtuar se forcat izraelite qëlluan bomba të lehta në qiell mbi qytet.
Në Bregun Perëndimor jugor, pushtuesit sulmuan tokat bujqësore palestineze dhe dëmtuan disa pemë në Khirbet el-Muraq në Masafer Yatta, u tha gazetarëve në një deklaratë të shkurtër aktivisti Osama Makhamra, i cili ndjek shkeljet izraelite në jug të Hebronit.
Sipas një raporti mujor nga Komisioni Shtetëror Palestinez i Rezistencës ndaj Murit dhe Vendbanimeve, kolonët izraelitë gjatë muajit prill kryen 540 sulme kundër palestinezëve dhe pronave të tyre në Bregun Perëndimor, përfshirë në Kuds.
Sulmet varionin nga "dhuna e drejtpërdrejtë fizike, rrënimi i pemëve, djegia e fushave, pengimi i fermerëve të hyjnë në tokën e tyre, sekuestrimi i pronës, si dhe prishja e shtëpive dhe strukturave bujqësore".
Sulmet vijnë mes tensioneve të larta në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, ku bastisjet, arrestimet dhe sulmet e pushtuesve të ushtrisë izraelite janë intensifikuar që nga fillimi i luftës gjenocidale në Gaza në tetor të vitit 2023.
Sipas shifrave palestineze, forcat izraelite dhe pushtuesit që atëherë kanë vrarë 1.168 palestinezë, kanë plagosur 12.666 të tjerë, kanë zhvendosur rreth 33.000 njerëz dhe kanë ndaluar gati 23.000 në Bregun Perëndimor.