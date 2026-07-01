Pushtuesit izraelitë sulmojnë kompleksin e Xhamisë Al-Aksa dhe kryejnë rituale talmudike

Mohammad Sio
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Pushtuesit izraelitë sulmuan kompleksin e Xhamisë Al-Aksa në Kudsi Lindor të pushtuar të mërkurën nën mbrojtjen e policisë izraelite, sipas agjencisë palestineze të lajmeve WAFA, transmeton Anadolu.
Duke cituar Guvernatorin e Kudsit, WAFA tha se dhjetëra pushtues hynë në kompleks, vizituan oborret e tij dhe kryen rituale talmudike nën mbrojtjen e policisë izraelite.
Xhamia Al-Aksa është vendi i tretë më i shenjtë në botë për myslimanët. Hebrenjtë i referohen zonës si Mali i Tempullit, duke pretenduar se ishte vendi i dy tempujve të lashtë hebrenj.
Palestinezët thonë se Izraeli po përshkallëzon përpjekjet për të judaizuar Kudsin Lindor të pushtuar, duke përfshirë Xhaminë Al-Aksa, dhe për të fshirë identitetin e tij arab dhe islamik.
Palestinezët e konsiderojnë Kudsin Lindor si kryeqytetin e shtetit të tyre të ardhshëm, në përputhje me rezolutat ndërkombëtare që nuk njohin pushtimin e qytetit nga Izraeli në 1967 ose aneksimin e tij të mëvonshëm në 1980.