Pushtuesit izraelitë krijojnë një pikë të re të paligjshme në Khalil të Bregut Perëndimor

Rania R.a. Abushamala
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Pushtuesit izraelitë filluan të krijojnë një pikë të paligjshme vendbanimi në një fshat në rajonin Masafer Yatta të guvernatorit Hebron në Bregun Perëndimor të pushtuar jugor nën mbrojtjen e ushtrisë, tha sot një zyrtar palestinez, transmeton Anadolu.
Kreu i këshillit të fshatit Umm al-Khair, Khalil Hathaleen i tha Anadolu-t se pushtuesit kishin "filluar ndërtimin e një lagjeje të re vendbanimi në mes të fshatit duke instaluar karvanë, duke ngritur gardhe dhe duke shtruar rrugë".
Ai shpjegoi se posta e re e ndan Umm al-Khair në dy seksione dhe bllokon rrugët e përdorura nga studentët dhe banorët.
Hathaleen tha se Umm al-Khair "i është nënshtruar një fushate të ashpër dhe të vazhdueshme nga pushtuesit", duke shtuar se ndërtimi i lagjes së vendbanimit është përshpejtuar që nga mesnata me qëllim "shtimin e presionit mbi banorët dhe zhvendosjen e tyre".
"Qëllimi është të dëbohen njerëzit, por ne po qëndrojmë këtu", tha ai.
Aktivisti Ahmad Hathaleen tha se pushtuesit filluan të vendosnin karvanë në mes të komunitetit palestinez gjatë natës. Ai shtoi se postblloku i ri "kap dhjetëra ose edhe qindra dunam tokë të Umm al-Khair", pavarësisht se banorët morën një vendim nga një gjykatë izraelite muaj më parë që e shpallte atë të paligjshëm.
Gjithashtu tha se krijimi i postbllokut e ndau Umm al-Khairin në seksione veriore dhe jugore "për të ushtruar presion të mëtejshëm mbi palestinezët në përgatitje për zhvendosjen e tyre". Ai theksoi se banorët e Umm al-Khairit përballen me sulme pothuajse të përditshme nga pushtuesit, përfshirë prishjet, njoftimet paralajmëruese dhe ndërprerjen e furnizimit me ujë dhe energji elektrike.
Zonat në të gjithë Masafer Yatta kanë parë përshkallëzim të sulmeve të pushtuesve dhe krijimin e postblloqeve të paligjshme të vendbanimeve mes paralajmërimeve palestineze për përpjekjet për të zhvendosur komunitetet beduine dhe bujqësore.
Sulmet vijnë mes përshkallëzimit të dhunës pushtuese në Bregun Perëndimor. Komisioni Palestinez i Kolonizimit dhe Rezistencës ndaj Murit dokumentoi rreth 1.637 sulme pushtuese në prill.
Dhuna ka përkuar me një përshkallëzim të vazhdueshëm ushtarak izraelit në territorin e pushtuar që nga lufta e Gazës, përfshirë vrasje, arrestime dhe bastisje në qytete dhe qyteza që përfshijnë kërkime shtëpish dhe shkatërrim pronash.