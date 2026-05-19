Pushtuesit izraelitë i vunë flakën tokës palestineze në Bregun Perëndimor

Mohammad Sıo
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Pushtuesit izraelitë i vunë zjarrin të hënën në mbrëmje tokës në pronësi të palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar nën mbrojtjen e forcave izraelite, transmeton Anadolu.
Aktivisti kundër vendbanimeve Osama Makhamra i tha WAFA-së se pushtuesit ndezën zjarre në tokën palestineze në zonën Umm Nir të al-Karmil, në jug të qytetit të Khalilit (Hebron). Ai tha se vullnetarët e mbrojtjes civile nga fshatrat Al-Tuwana dhe Susya në Masafer Yatta punuan për të shuar zjarret.
Në një zhvillim të veçantë, aktivisti kundër vendbanimeve dhe anëtari i këshillit të fshatit Umm Qusa, Najeh Ataymat, tha se autoritetet izraelite kohët e fundit lëshuan 15 urdhra ndalimi të punimeve që synonin shtëpitë, strukturat banesore dhe objektet në fshatin në zonën e shkretëtirës Yatta në jug të Khalilit.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet nga ushtria izraelite dhe pushtuesit në Bregun Perëndimor të pushtuar kanë vrarë 1.162 palestinezë, kanë plagosur rreth 12.245 të tjerë dhe kanë çuar në gati 23 mijë arrestime, sipas shifrave zyrtare palestineze.